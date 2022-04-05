Видео: зачем в СССР красили ступеньки по бокам

В подъездах домов, построенных в СССР, есть одна общая деталь. Почти в каждом лестницы по бокам окрашены цветной краской: зеленой, коричневой, желтой или красной. Встречаются и необычные решения, вроде нежно-розового или черного. Некоторые лестницы имеют не одну, а две или три разноцветные полосы по бокам. Многие думают, что это дизайнерское решение: мол, так лестница сочетается со стенами и выглядит как ковровая дорожка. Но дело не только в красоте.

Пользователь TikTok @passkajet объяснил причины такого явления. Оказывается, ступеньки, покрытые краской, проще чистить. К глянцевой поверхности хуже прилипает пыль: веник с легкостью сметает грязь, а сами лестницы реже пачкаются, особенно в углах.

Ролик набрал 2,2 млн просмотров и 44 тысячи комментариев. В комментариях пользователи выдвинули еще одну версию. Металлические перила тоже красили: так поверхность не ржавела и приятней смотрелась. При ремонте краска так или иначе стекала на края. Чтобы не оставлять ступеньки с пятнами, по бокам лестницы проводили и прокрашивали ровную линию.

Пользователь TikTok @passkajet в своем профиле делится историческими фактами и байками, рассказывая о причинах тех или иных явлений. Отдельный плейлист на странице — почему советские дома выглядят так, как мы привыкли. Автор объясняет, по какой причине в подъездах красили синей и зеленой краской, почему в СССР строили дома в 5 и 9 этажей, откуда в домах советской постройки нечетное количество ступенек.