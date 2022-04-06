Поиск жениха и избавление от сглаза: поверья 6 апреля

6 апреля отмечается народный праздник "Артемон - дери полоз". Назван он в честь святителя Артемия, епископа Солунского, жившего и проповедующего в 1-2 веках. В связи с тем, что снег в это время уже таял, крестьяне, не перешедшие еще на телегу, рисковали ободрать полозья саней - отсюда и вторая часть названия праздника.

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В этот день принято было проводить разного рода обряды, чтобы избавиться от нечистой силы, снять сглаз или порчу. Многие сжигали соломенные матрасы, пытаясь изгнать дурную силу, окуривали можжевельником свои вещи и комнаты.

В этот день разводили множество костров вдоль дороги, ведущей к храму, помогая тем самым путникам не заблудиться.

Все важные дела старались успеть доделать именно сегодня, ведь впереди - Благовещенье - день, в который считается большим грехом как-либо трудиться.

Те девушки, которые еще не повстречали своего суженного, стояли на службах в храмах в этот день - считалось, что это поспособствует скорому и счастливому замужеству. Так же в этот день в церкви освещали семена для будущих посадок.