Перевал Дятлова: как тайну XX века помог разгадать мультфильм

Некоторые родители недолюбливают “Холодное сердце” из-за того, что их дети месяцами напевают песню Эльзы после просмотра. Но для швейцарского ученого одна из сцен диснеевского мультфильма помогла подобраться к разгадке тайны 20 века. Подробности – в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из мультфильма "Холодное сердце" Кадр из мультфильма "Холодное сердце"

В конце января 1959 года группа из десяти студентов отправилась в поход по Уральским горам. Спустя всего сутки Юрий Юдин был вынужден повернуть назад из-за болей в коленях. Девять оставшихся туристов продолжили путь без него. Над загадкой, почему все они погибли в один день, до сих пор бьются и профессионалы, и детективы-любители.

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Некоторые свидетели заявляли, что видели в небе оранжевые сферы. Так родилась теория об участии в инциденте НЛО и экспериментах с секретным оружием. Среди других вариантов были: нападение йети, туземцев; драка из-за любовного треугольника; неудачные испытания ядерного оружия (на что указывал необычайно желтый цвет кожи жертв).

В 2019 году российские власти вновь инициировали расследование инцидента с дятловцами, чтобы развеять слухи. В ходе его рассматривались три наиболее вероятные версии произошедшего: лавина, сход камней и ураган. В 2020 году склонялись к тому, что туристы пострадали из-за плитообразной лавины. Это когда верхний слой снега отделяется от слоев под ним. Куски снежного покрова быстро катятся по склону и могут стать причиной травм у туристов. Но обычно люди, попавшие под лавину, умирают от удушья, а не от переохлаждения и переломов. Это противоречие не давало покоя исследователям.

Йохан Гаум, швейцарский ученый, вспомнил о трагедии с группой Дятлова, когда… посмотрел мультфильм “Холодное сердце”. Он решил, что способен доказать, как на самом деле погибли туристы. Йохан обратился к Disney за технологией анимирования снега, которой аниматоры пользовались для создания сцены побега от лавины.

Вместе с Александром Пузриным (профессором кафедры геотехники в ETH Zurich) Йохан смог воссоздать инцидент на перевале Дятлова. А именно – динамическую модель лавины, которая могла возникнуть в тех погодных и природных условиях. Эксперимент позволил доказать, что даже небольшое количество обвалившегося снега могло привести к серьезным травмам у дятловцев. Тем не менее, Пузрин и Гаум отмечают: это лишь одна из версий и она необязательно является верной, но может помочь найти ответ на все вопросы по делу дятловцев.