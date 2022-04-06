Предсказания Нострадамуса, в которые верит Европа

Французский алхимик, фармацевт и астролог Мишель де Нотрдам известен всему миру, как Нострадамус. Его имя стало нарицательным — пророчества Нострадамуса имели свойство сбываться и сделали его культовой личностью в истории. Он жил в 16 веке, но интерес к нему из Средних веков протянулся к нашему времени. "Рамблер" разбирался в какие предсказания Нострадамуса верят в Европе.

Фото: Кадр из фильма "Нострадамус" Кадр из фильма "Нострадамус"

Эксперты называют целый ряд уже сбывшихся пророчеств Нострадамуса. Самые весомые из них: приход к власти Адольфа Гитлера, начало Второй Мировой войны, террористические атаки 11 сентября 2001 года, французская революция и разработка атомной бомбы.

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В британских СМИ пишут, что некоторые пророчества знаменитого француза можно интерпретировать как предсказания о начале Третьей Мировой войны. Нострадамус писал в своих трудах: "Семь месяцев великой войны, люди гибнут от зла. Руан и Эвре не падут пред Королем".

"Множество последователей Нострадамуса верят, что это пророчество может отсылать к началу глобального конфликта, который станет последствием украинского кризиса. Но указание на французский Руан, находящийся в 125 милях от Кале, судя по всему, свидетельствует, что определенные территории не будут затронуты...", — поясняет The Sun.

В Daily Mail пишут, что Нострадамус в книге "Пророчества" 1555 года предсказал крупный конфликт в Европе.

Кроме того, Нострадамус предсказывал потепление и засуху: "сухая земля станет более иссушенной/ и когда она будет видна, произойдут великие наводнения"

Тем временем, в ООН предупредили, что Земля, вероятно, потеплеет на 1,5 градуса Цельсия в течение следующих 20 лет — на десять лет раньше, чем ожидалось.

В британских СМИ отмечают, что Нострадамус также предсказал глобальный голод, вызванный инфляцией, которая вызовет рост цен в условиях рушащейся экономики.

По словам Нострадамуса, массовый голод также приведет к росту конфликтов, поскольку люди будут бороться за природные ресурсы, на которые повлияло изменение климата.

В одном из разделов Нострадамус написал:

"Мед будет стоить намного дороже свечного воска/Так высока цена пшеницы, что человек взбудоражен".

При этом, во всем мире страны столкнулись с политической нестабильностью, пандемией коронавируса и нехваткой газа вызвали инфляционный бум, при этом резко возросли цены на продукты питания и счета за электроэнергию.

Оптовые цены на газ в Великобритании подскочили на 500% менее чем за 12 месяцев, в результате повышения спроса на энергоносители и сокращения экспорта газа из России. Конечно, в предсказаниях Нострадамуса и событиях настоящего многие нашли что-то общее.

Нострадмус коснулся в своих предсказаниях и ситуации на рынке финаснов:

"Подражание золоту и серебру обесценятся после насилия и будут брошены в огонь. Все исчерпано и расточено из-за долга. Все документы и договоры уничтожены.".