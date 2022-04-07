Маскировка кальмаров впервые попала на видео

Процесс смены кальмарами цвета в целях маскировки впервые попал на видео. Съемку удалось сделать ученым Окинавского института науки и технологий, пишет Scientific Reports.
Ученые выбрали для наблюдений кальмара Sepioteuthis lessoniana, который в открытом океане сохраняет светлые оттенки, сливаясь тонами водной поверхности. Исследователи заметили, что в аквариуме кальмары маскируются на фоне подводного ландшафта во время чистки водоема от лишних водорослей. На кадрах съемки видно, что животные меняют цвет, находясь то над очищенной поверхностью, то над той частью аквариума, где еще остаются темные водоросли.
Ранее директор Института океанологии РАН доктор географических наук Алексей Соков описал гигантских кальмаров, обитающих на глубине в несколько тысяч метров. Первый снимок этого существа был сделан только в 2004 году.