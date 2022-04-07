Маскировка кальмаров впервые попала на видео

Ученые выбрали для наблюдений кальмара Sepioteuthis lessoniana, который в открытом океане сохраняет светлые оттенки, сливаясь тонами водной поверхности. Исследователи заметили, что в аквариуме кальмары маскируются на фоне подводного ландшафта во время чистки водоема от лишних водорослей. На кадрах съемки видно, что животные меняют цвет, находясь то над очищенной поверхностью, то над той частью аквариума, где еще остаются темные водоросли.