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1 час назад

Приметы 7 апреля: что нельзя делать в Благовещение

Мира Маркина

Благовещение - один из главных провославных праздников. Считается, что именно в этот день архангел Гавриил сообщил Богородице весть о том, что вскоре она родит на свет Христа. Этот праздник всегда отмечается в один день, ровно за 9 месяцев до Рождества.

Приметы 7 апреля: что нельзя делать в Благовещение
Фото: pixabay.compixabay.com

В этот день еще идет пост, потому провославным людям разрешается позволить себе только рыбу - молочные и мясные продукты употреблять в пищу еще нельзя. Так же в этот день нельзя делать никакую домашнюю работу, нельзя убираться и стирать. Девушкам в этот день не советуется красить и отстригать волосы - считается, что так можно навлечь на себя беду и притянуть неудачи. Не стоит ругаться с окружающими, злиться и использовать в своей речи матерные слова. Сегодня не нужно брать в долг или занимать кому-то денег, отдавать свои вещи - предки были уверены, что вместе с этим вы отдадите свое счастье. За новыми вещами в магазин тоже отправляться не стоит - купленные в этот день, они быстро придут в непригодное состояние. Еще в этот день не заключались браки - союз, заключенный в Благовещение, может быть несчастным и недолгим.

Погодные приметы

  • Если ночь в этот день теплая - такой же будет и весна.
  • В Благовещение нет ласточек - весна будет холодной.
  • Дождь в этот день сулит дождливое, но урожайное и грибное лето.
  • Если небо в этот день яркое и светлое - летом будут частые грозы.

Сны

Все, что снится вам в ночь на Благовещение, является для вас подсказкой, как действовать в реальности, чтобы улучшить свою жизнь. Если вы не хотите, чтобы сон сбывался, просто расскажите о нем кому-то, и наоборот, если сон был приятным - сохраните в тайне.

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