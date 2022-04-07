Приметы 7 апреля: что нельзя делать в Благовещение

В этот день еще идет пост, потому провославным людям разрешается позволить себе только рыбу - молочные и мясные продукты употреблять в пищу еще нельзя. Так же в этот день нельзя делать никакую домашнюю работу, нельзя убираться и стирать. Девушкам в этот день не советуется красить и отстригать волосы - считается, что так можно навлечь на себя беду и притянуть неудачи. Не стоит ругаться с окружающими, злиться и использовать в своей речи матерные слова. Сегодня не нужно брать в долг или занимать кому-то денег, отдавать свои вещи - предки были уверены, что вместе с этим вы отдадите свое счастье. За новыми вещами в магазин тоже отправляться не стоит - купленные в этот день, они быстро придут в непригодное состояние. Еще в этот день не заключались браки - союз, заключенный в Благовещение, может быть несчастным и недолгим.