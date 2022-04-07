Мужчина раскритиковал сестру за свадьбу с его давним врагом

28-летний пользователь Reddit осудил решение сестры-близнеца выйти замуж за его давнего врага и раскритиковал ее предстоящую свадьбу. Историю семьи пересказал The Mirror.

По словам мужчины, в средней школе над ним издевался парень Терри. Из-за его нападок герой пропускал школу, у него начались психологические проблемы. Он был расстроен, когда позднее его сестра-близнец начала встречаться с обидчиком, но ради родственницы терпел его присутствие.

Когда дело дошло до помолвки, мужчина пришел в ярость.

«Я не буду присутствовать на их свадьбе и не желаю иметь к ней никакого отношения. Зачем мне идти на мероприятие, которое фактически чествует парня, мучившего меня почти шесть лет?» — написал он на Reddit.

Сестра обвинила героя истории в эгоизме, ее поддержал их отец. По словам девушки, он якобы не хочет признавать, что люди могут меняться, однако мужчина с ней не согласен. «Терри не проявлял никаких признаков раскаяния в своем поведении», — объяснил он.