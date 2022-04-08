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3 часа назад

Названы самые нелепые памятники в России

Даша Краснова

Эксперты узнали, какие памятники россияне считают самыми смешными. Об этом сообщают сотрудники сервиса Tvil.ru.

Названы самые нелепые памятники в России
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Больше всего голосов набрал "Лысый Петр I" — монумент императору скульптора Михаила Шемякина, который находится в Санкт-Петербурге. Памятник представляет собой непропорционального императора, сидящего на троне.

Второе место заняла композиция с клизмой и ангелочками на территории одного из санаториев в Железноводске, а "бронзу" рейтинга получила краснодарская скульптура "Гуляющие собачки" Валерия Пчелина.

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В список также вошли памятники комару (Ноябрьск), Йошкину коту (Йошкар-Ола) и батарее центрального отопления (Самара), монумент застигнутому врасплох любовнику в Томске, "Пермяк солёные уши" в Перми, "Шоколадная фея" в Покрове и воронежская скульптурная композиция — слишком брутальный конь у отеля "Яр".

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До этого мы рассказывали, как оголившуюся перед памятником туристку выгнали из города.

Истории,Михаил Шемякин,
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