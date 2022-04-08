Юбки от скверны: вымыслы и правда о цыганах

В апреле отмечается Всемирный день цыган. Считается, что сейчас на Земле живет не менее восемнадцати миллионов представителей этого народа. Хотите узнать о них больше? Читайте материал “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Табор уходит в небо" Кадр из фильма "Табор уходит в небо"

Происхождение

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На самом деле, цыганами называют представителей примерно 80 этнических групп. И всех их объединяют культура, “цыганский закон” и традиции, передаваемые из поколения в поколение. Поскольку считается, что больше всего цыган проживает на территориях Индии, Ближнего востока, Малой Азии, то им приписывают индийское происхождение.

«Скверна»

У цыганского народа существует понятие “скверны”. Этим словом охарактеризовали все, что находится у женщин ниже пояса. Поэтому и сама цыганская юбка, и даже земля, которой она коснулась, считаются оскверненными. Досталось и мужчинам. Если цыганка коснется его юбкой, его тоже могут считать оскверненным и выгнать из табора. Есть предположение, что именно поэтому цыганские женщины носят две юбки и фартук (кстати только он считается “чистым”).

По другой версии, пышная цыганская юбка появилась по прозаичной причине. Цыгане в большинстве своем – народ небогатый. И когда юбка приходила в негодность, поверх нашивались новые лоскуты.

Возвращаясь к вопросу отношения полов, надо сказать, что к мужчинам у цыган особое отношение. И поэтому цыганкам запрещено подниматься на второй этаж, если муж находится в это время на первом. Во время застолий и торжеств женщины с мужчинами сидят по отдельности.

Дела семейные

У цыган девушек принято выдавать замуж рано, едва ли не по достижению ими 14 лет. И немногие пары среди цыганского народа расписывались официально. Максимум – произнесли клятву перед старейшинами.

Будущую невесту присматривают во время общих праздников. Поэтому девочка-подросток, которой уже исполнилось 14, будет стараться танцевать до самого окончания застолья. Она знает, что сейчас отцы неженатых сыновей выбирают потенциальных невест. Незамужних 19-летних девушек считают старыми девами.

Выкуп родным девушки, если семья будущего жениха богата, платят золотом. Его могут принести даже в банках – в виде украшений и монет, например. Для женихов небогатых придумали свой способ: он должен похитить возлюбленную и сделать так, чтобы она провела ночь в его доме. После такого семье девушки придется согласиться на свадьбу, ведь их дочь считается “испорченной”.

Кстати цыганская свадьба может длиться неделю. Но самый главный ее ритуал обязательно происходит в начале – это “демонстрация чести”. Если девушка была невинна, то гостям должны продемонстрировать простынь с пятнышками крови.

Обычно после свадьбы молодожены все-таки отселяются от старших рода. Исключение сделано лишь для младших сыновей. Они должны жить с родителями, чтобы помогать им и обеспечивать достойной жизнью.

С таким же пиететом, как и к мужчинам, цыгане относятся к детям. Любят всех малышей, вне зависимости от расы и происхождения. Их стараются часто баловать, угощать. Считается, что в цыганской семье обязательно должен быть хотя бы один сын. Если наследник не родился, то в семью могут взять любого ребенка из приюта. Возможно поэтому и появился миф о том, что цыгане крадут детей.

Страшные клятвы

Обычно, если дело доходит до клятвенных обещаний, то цыгане используют икону. Кстати, единой веры у этого народа нет, они адаптируются ровно под ту местность, где находятся.

Самой редкой клятвой (и жуткой одновременно) считается клятва в гробу. Цыган или цыганка ложится в специальный гроб и произносит свое обещание. И если он или она лгут, то в ближайшее время дающего клятву ждет смерть.

В последний путь

Пышно отмечают не только свадьбу, но и похороны. А начинается все с “убранства” усопшего. В гроб кладут все то, что может пригодиться обычному человеку. Даже бутылку алкоголя! Родственникам (или близким усопшего) через гроб передают икону (умер мужчина — мужскую, женщина — женскую), постель и ковер (символизирует дорогу).