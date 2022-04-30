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1 час назад

“Упоминание наводило ужас”: почему люди боялись викингов

Мария Каткова

Для многих людей викинги стали персонажами из сказок и легенд, но на самом деле они были жестокими воинами, которые добивались своих успехов не самыми гуманными способами. Они не были единой нацией, но представляли собой группу из разных скандинавских народов. Благодаря своим боевым способностям они смогли захватить несколько государств, чем вселяли страх в другие народы. О том, почему викингов так боялись другие люди — в материале “Рамблера”.

“Упоминание наводило ужас”: почему люди боялись викингов
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Язычество

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Известно, что викинги были язычниками уже в тот момент, когда христианство получило широкое распространение. Давняя борьба религий сделала свое дело: язычников считали приспешниками самого Дьявола. Дело в том, что многие правители-язычники совершали гонения на христиан, в результате чего появилось множество людей, умерших за то, что исповедовали христианство. Именно поэтому язычников боялись, а викинги были последним и главным оплотом этой религии.

Перенаселение и разбои

В VIII веке викинги начали масштабную экспансию и захватывали территории ближайших европейских стран. Одной из главных причин стало перенаселение, так как им просто было негде жить. После того, как викинги совершили несколько набегов, одно упоминание викингов наводило ужас, как отмечают историки. Они были известны благодаря своим разбойным захватам, грабежам и пиратством.

Немалую роль сыграл и процесс кораблестроения в скандинавских странах. Они были отличными мореходами и знали, как строить и укреплять военные корабли. Из-за этого они могли захватывать не только прилегающие территории, но и готовить набеги со стороны воды.

Карлы и Бонды

В то время в Скандинавии были сословия, которые назывались Карлы или Бонды. Среди викингов большинство людей относились ко второму сословию. Они были обычными крестьянами, которые не имели земли и жили вольной жизнью. Они никак не относились к знати, у них не было дохода, как правило, они занимались земледелием и не были подконтрольны какому-либо государству. Эта свобода привела их к тому, что они стали искать лучшей жизни за пределами своей родины, поэтому они и начали совершать жестокие набеги на территории других государств.

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