Как правильно: «прийти», «придти» или «притти»

Почему мы пишем «идти» и «прийти» по-разному? И почему «прийду» — уже неправильно? «Рамблер» объясняет, как надо писать слово, в котором ошибаются даже грамотные люди.

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«Прийти», «придти», «притти» — как правильно?

Правильный вариант: прийти

Почему возникает путаница

Прийти — это современная форма написания древнего глагола «итти». До унификации русской орфографии в 1956 году глагол как только не писали: «прийти», «придти», «притти». В итоге лингвисты решили положить конец безобразию и выбрали единственно верную форму — «прийти». Остальные варианты считаются неправильными и устаревшими. Однако такое написание можно увидеть, заглянув в журналы, книги и газеты, изданные до 1956 года.

Забавный факт: старое написание глагола можно увидеть в картине «Сердца четырех» 1941 года. В фильме герой оставляет девушке записку: «Я не могу притти к Вам. Препятствием является Ваша сестра. При встрече все об'ясню». Здесь можно увидеть сразу два случая устаревшего написания глаголов: «притти», написанный через «т», и «об’ясню» без твердого знака.

«Сердца четырех»

«Прийти», но «приду»

Вот тут начинается путаница. Написание через «й» касается только начальной формы. В будущем времени правильно писать приду, придем, придешь, а не прийду, прийдем, прийдет. Да, вот так все сложно.