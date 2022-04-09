Почему смерть Брюса Ли остается загадкой 20 века

Так случилось, что 20 июля 1973 года для кинозвезды и гуру боевых искусств Брюса Ли стал последним днем на земле. Актер прожил всего 32 года. Вот уже несколько десятков лет обстоятельства его смерти люди подвергают сомнению. Почему? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Выход дракона" Кадр из фильма "Выход дракона"

Чтобы понять причину смерти Брюса Ли, стоит для начала совершить короткий экскурс в события, предшествовавшие гибели актера.

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Подозрительная мигрень

В начале 1970-х Брюс Ли вернулся в Китай в поисках новых кинопроектов. 10 мая 1973 года Ли потерял сознание во время озвучки диалогов в фильме “Выход дракона”. Актера срочно доставили в гонконгскую больницу, где он пожаловался на ужасную головную боль. У Ли наблюдались множественные припадки. Врачи быстро поняли, что у актера проявляются симптомы отека мозга.

Отек головного мозга — это избыточное скопление жидкости в головном мозге, сильную боль. Врачи смогли помочь актеру и уменьшить сам отек.

Ли оставался в больнице несколько дней, прежде чем его состояние стабилизировалось. После выписки актер придерживался строгого режима физической нагрузки и диеты. Кроме жалоб на периодическую головную боль, Брюс Ли, казалось, быстро восстанавливался.

В пятницу, 20 июля 1973 года, Брюс Ли провел обычный день. Утром встретился с австралийским актером Джорджем Лэзенби, чтобы предложить ему роль в своем фильме “Игра смерти”. Затем общался с продюсером Рэймондом Чоу. А вскоре после этого нанес визит актрисе Бетти Тинг Пей (позже выяснилось, что она была любовницей звезды).

В тот день было жарко, а влажность воздуха достигала 84%. Плохое самочувствие Ли и его окружение соотнесли с этим фактором. Примерно в 19.30 актер пожаловался на головную боль. Бетти дала Ли одну таблетку Equagesic — аналога аспирина. Ли ранее принимал это средство от головной боли.

А через несколько часов, когда Бетти Пей попыталась разбудить Ли (который “прилег отдохнуть” в ее спальне), он не подавал признаков жизни. Медики в больнице лишь констатировали смерть звезды.

Версии

На теле Брюса Ли не было внешних повреждений. Согласно отчету о вскрытии, причиной смерти актера был сильный отек мозга, вызванным приемом болеутоляющего. Из-за жидкости размер мозга Ли увеличился на 13%.

К 1973 году список звезд, умерших вследствие передозировки наркотиками был внушительным. И была версия, что Ли умер именно от зависимости. Но чтобы не омрачать образ молодой знаменитости, которая была в такой хорошей физической форме, этот факт скрыли.

Чтобы избежать скандала, Рэймонд Чоу сообщил прессе, что Ли потерял сознание дома со своей женой Линдой. Но журналистам потребовалось всего три дня, чтобы выяснить: Брюса увезли на машине скорой помощи из квартиры Бетти Тинг Пей.

Как только распространилась эта новость появилась, актрису обвинили в смерти Ли. Мол, она намеренно отравила Брюса, потому что он решил порвать с ней. Ей даже угрожали расправой. И в какой-то момент Бетти взяла на себя вину за смерть Брюса Ли.

Согласно другой теории, которая “ответвляется” от предыдущей: актриса была членом какого-то тайного общества, а оно хотело гибели Ли. Или члены китайской банды заставили Бетти под страхом собственной смерти избавиться от звезды. Потому что фильмы Ли оставили позади конкурентов.

Еще одна теория – Ли отказался платить гонконгским бандитам деньги за защиту своих съемочных площадок, поэтому они убили его. Немало было и тех, кто считал, что звезду убила итальянская или американская мафия.

На продюсера Рэймонда Чоу также упала тень подозрений. Многие думали, что он хотел смерти Ли, чтобы заработать больше денег. Потому что вследствие гибели Брюса Чоу получил бы полный контроль над их продюсерской компанией Concord и завладел правами на все самые известные фильмы актера.

Конечно, доказательств вины Рэймонда нет. Но вот простой факт: фильм Ли “Выход дракона” оказался в прокате всего через месяц после смерти его главной звезды. И он заработал сумму, в 400 раз превысившую затраченный на производство бюджет.

Потом Чоу выпустил “Игру смерти”, почти через пять лет после гибели Брюса Ли. В окончательной версии использовались документальные кадры с похорон актера.

Семейное проклятие

Спустя почти два десятилетия после смерти Брюса Ли его единственный сын также погиб при загадочных обстоятельствах. Брэндон Ли решил пойти по стопам отца стал актером и мастером боевых искусств. В 1992 году 28-летний Брэндон играл Эрика Дрейвена в фильме “Ворон”. В результате странного стечения обстоятельств актера застрелили на съемочной площадке.