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1 час назад

Столетняя акула умерла по исключительно редкой причине

Lenta.ru

Стало известно, почему умерла столетняя гренландская полярная акула, выброшенная волнами на берег Корнуолла (Великобритания) в марте. Об этом пишет The Guardian.

Столетняя акула умерла по исключительно редкой причине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе осмотра и вскрытия выяснилось, что длина рыбы составляла четыре метра, а ее возраст примерно 100 лет. Мозг акулы был слегка обесцвечен и заполнен мутной жидкостью, в которой содержались бактерии вида Pasteurella, вероятно, вызвавшие менингит. По мнению специалистов, болезнь объясняет, почему она оказалась на мелководье. Менингит исключительно редкая причина смерти для акул, ученые впервые диагностировали его у представителей этого вида.

«Тело акулы было в плохом состоянии, в мягких тканях вокруг грудных плавников были признаки кровоизлияния, что в сочетании с илом, обнаруженным в ее желудке, говорит о том, что она вполне могла жить на мели»,

— объяснил патологоанатом Джеймс Барнетт.

Впервые рыбу обнаружил мужчина во время прогулки с собакой 13 марта. Сотрудники Фонда дикой природы Корнуолла связались с ним и прибыли на пляж, где он видел акулу, однако ее уже смыло обратно в море. Через две недели ее все же удалось найти и вытащить на берег для проведения вскрытия.

Гренландские полярные акулы обитают на севере Атлантического и в Северном Ледовитом океанах и редко появляются у берегов Великобритании. Максимальная скорость движения акулы этого вида не превышает 2,7 километра в час, что делает ее самой медлительной не только среди акул, но и среди всех ныне существующих рыб. Причина низкой скорости — холод. Длина акулы может превышать шесть метров.

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