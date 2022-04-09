Что стало в СССР с испанцами, которые сбежали от Франко

По подсчетам отечественных и испанских историков после гражданской войны в Испании в Советском Союзе оказались от 4,2 до 6,4 тысячи испанцев. Большую часть из них составляли «дети войны» – несовершеннолетние испанцы, которых вывозили из страны зачастую без документов.

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Каков был их статус

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Взрослые испанцы классифицировались как «лица без гражданства» – положение о подобном гражданском статусе действовало в СССР с 1938 года. Всем иностранным гражданам, находившимся в Советском Союзе и не имевшим гражданства, выдавался документ желтого цвета, в просторечии в шутку называемый «шпионским паспортом». Подобное отличие в первую очередь необходимо было для учета политэмигрантов и «черной меткой», осложняющей дальнейшее пребывание в СССР, не считалось.

Испанцам выдавался трехмесячный вид на жительство, дававший им право на трудоустройство (историки полагают, что столь короткий срок был обусловлен надеждой на первых порах, что республиканцы одержат скорую победу над режимом Франко). Впоследствии этот срок постоянно продлевался. Как пишет историк Артем Арутюнов, испанские эмигранты в массе своей не стремились к получению советского гражданства: большинство из них считали свое пребывание в СССР временным.

Как они сражались за СССР

По информации испанского издания El Paris, ссылающегося на местных историков, в Великую Отечественную в РККА воевали порядка 800 испанцев. Согласно данным, которые предоставил московский Испанский центр, 151 испанец погиб и 15 пропали без вести. В общей сложности в бою и от последствий войны погибли более 400 испанцев. В числе испанцев, оказавшихся в СССР из-за гражданской войны в Испании, были 67 моряков и свыше 150 летчиков-курсантов.

Около 80 военнослужащих-испанцев были взяты в плен красноармейцами, а во время Второй мировой войны в плен к нашим войскам попали свыше 200 испанцев, воевавших на стороне Гитлера в составе Голубой дивизии. Порядка 70 военнопленных, а также 250 интернированных лиц в СССР судили за совершение различных преступлений (больше половины последних были испанскими воспитателями, решившимися на кражи из-за голода).

Официально на фронт в Советском Союзе испанцы массово начали призываться с 1942 года, хотя многие их них негласно воевали с первых дней Великой Отечественной. В Москве в 1941 году была сформирована диверсионная Бригада особого назначения (БОН), подчинявшаяся НКВД, в нее входили 119 испанцев и 6 испанок. В группе известного руководителя партизанских соединений И.Г. Старинова действовали 22 испанца. Уже в июле 1941 года на Урале была составлена спецгруппа из более чем десяти испанских летчиков. По подсчетам историков свыше 70 испанских авиаторов воевали на фронтах Великой Отечественной войны (это только офицеры, о которых имеются сведения). Самым известным испанцем-воином ВОВ считается награжденный посмертно Звездой Героя Советского Союза капитан РККА, командир пулеметной роты, сын лидера испанского коммунистического движения Долорес Ибаррури Рубен Ибаррури.

Судьба «испанских детей»

В целом из Испании еще во время гражданской войны эвакуировали свыше 30 тысяч детей в возрасте от 5 до 12 лет из семей республиканцев, как с родителями, так и без них. Порядка 3 тысяч из этого количества оказались в Советском Союзе. Специально для них были организованы 15 детдомов (большая часть под Москвой и Ленинградом, остальные на Украине). В школах создавали отдельные классы для маленьких эмигрантов. Когда началась Великая Отечественная война, «испанские» детские дома эвакуировали в глубокий тыл – в среднеазиатские и северокавказские республики, в Грузию и Поволжье.