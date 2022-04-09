Грибы разговаривают: как это происходит и что они обсуждают

Ученые из Великобритании провели исследование и заявили, что грибы способны общаться между собой, обмениваясь электрическими сигналами. Их "язык", по словам специалистов из Университета Западной Англии, напоминает человеческую речь, а "словарный запас" некоторых видов достигает 50 "слов". Как это возможно и что могут обсуждать грибы - читайте в материале "Рамблера".

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Более ранние исследования показали, что грибы проводят электрические импульсы через длинные подземные нитевидные структуры, подобно тому, как нервные клетки передают информацию у людей. Профессор Лаборатории нетрадиционных вычислений Эндрю Адамацки решил проверить, имеет ли это что-то общее с тем, как устроена человеческая речь, и могут ли грибы использовать эти электрические импульсы для общения между собой.

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Ученый применил методы математического анализа, которые использовались для дешифровки письменности пиктов, кельтского народа, жившего на территории Шотландии в Средневековье.

Адамацки изучал "речь" четырех видов грибов:

зимнего опенка (Flammulina velutipes),

ядовитого гриба омфалота (Omphalotus nidiformis),

щелелистника (Schizophyllum commune),

кордиципса военного (Cordyceps militaris).

Профессор фиксировал электрическую активность грибов с помощью игольчатых электродов. Импульсы образуют повторяющиеся цепочки, в которых можно вычислить "буквы", "слова" и даже "предложения".

В "словарном запасе" грибов, по подсчетам Адамацки, максимум 50 слов, однако в среднем им достаточно 15-20. Средняя длина слова - 5,97 "букв". Больше всего "слов" знают омфалот и щелелистник. При этом щелелистник также способен генерировать наиболее сложные "предложения".

В исследовании профессор заявил, что грибы могут коммуницировать наподобие того, как воют волки. Что касается тем обсуждения, Эндрю Адамацки считает, что грибы могут общаться по поводу состояния грибницы, опасностей окружающей среды или же о питательных веществах.