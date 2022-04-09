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1 час назад

Кота Степана номинировали на премию в Каннах

Дарья Амосова

Украинского кота Степана номинировали на премию блогеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Премия пройдет в Каннах, Франция, где сейчас находится сам кот и его хозяйка.

Кота Степана номинировали на премию в Каннах
Фото: Кадр из соцсетей хозяйки СтепанаКадр из соцсетей хозяйки Степана

О номинации и награждении стало известно из соцсетей. Церемония пройдет с 18 по 19 мая. Вырученные с билетов деньги отправят на благотворительность.

Кот Степан стал известен в соцсетях благодаря невозмутимому виду и видео, где он сидит с бокалом чего-то крепкого и слушает музыку. После начала «спецоперации» Степан и его хозяйка не появлялись в соцсетях две недели. Поклонники переживали за судьбу любимого питомца интернета: было известно, что они с хозяйкой живут в Харькове.

К счастью, и кот, и хозяйка в безопасности: им удалось доехать до Франции. В укрытии кот Степан помог собрать более 10 тыс. долларов на помощь зоозащитным организациям из Украины.

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