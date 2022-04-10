Что случится, если Земля остановится

Земля вращается вокруг своей оси со скоростью около 1674 километров в час. Ученые уже давно выяснили, что планета постепенно замедляет свое вращение, что же произойдет, если Земля резко остановится — читайте об этом в материале "Рамблер".

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По словам физика из NASA Стена Оденвальда, если планета резко остановится, то все предметы, лежащие на поверхности, унесет в атмосферу, а затем все упадет обратно. Сорвется с места все: и люди, и машины, и дома. Кроме этого, сила инерции заставит двигаться воду в морях и океанах. А это, в свою очередь, приведет к цунами и затоплению прибрежных городов.

Остановка вращения также скажется на магнитном поле. Оно защищает планету от губительных для всего живого заряженных частиц, несущихся к Земле от Солнца. И если планета действительно остановится, то магнитное поле исчезнет.

Нельзя забывать и про то, что после остановки планеты одна ее часть всегда будет обращена к Солнцу, а другая от него. Как отмечают ученые, примерно то же самое происходит и на Меркурии: одна его половина раскалена, а на другой наблюдается космический холод. И если Земля остановится, то ее будет ждать та же участь. Со временем океаны замерзнут, а затем и вовсе испарятся.

А вот старший геолог Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне в округе Колумбия Джеймс Зимбельман считает, что если Земля резко остановится, то ее просто разорвет на кусочки. Если подробнее, то земная кора и верхняя часть мантии обратятся в облако астероидов и кусков расплавленной породы, а на планете ничего живого уже не останется. Однако, стоит отметить, что через некоторое время под действием сил гравитации обломки сформируют новую планету.