Что случится, если Земля остановится

Земля вращается вокруг своей оси со скоростью около 1674 километров в час. Ученые уже давно выяснили, что планета постепенно замедляет свое вращение, что же произойдет, если Земля резко остановится — читайте об этом в материале "Рамблер".
По словам физика из NASA Стена Оденвальда, если планета резко остановится, то все предметы, лежащие на поверхности, унесет в атмосферу, а затем все упадет обратно. Сорвется с места все: и люди, и машины, и дома. Кроме этого, сила инерции заставит двигаться воду в морях и океанах. А это, в свою очередь, приведет к цунами и затоплению прибрежных городов.
Остановка вращения также скажется на магнитном поле. Оно защищает планету от губительных для всего живого заряженных частиц, несущихся к Земле от Солнца. И если планета действительно остановится, то магнитное поле исчезнет.
Нельзя забывать и про то, что после остановки планеты одна ее часть всегда будет обращена к Солнцу, а другая от него. Как отмечают ученые, примерно то же самое происходит и на Меркурии: одна его половина раскалена, а на другой наблюдается космический холод. И если Земля остановится, то ее будет ждать та же участь. Со временем океаны замерзнут, а затем и вовсе испарятся.
А вот старший геолог Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне в округе Колумбия Джеймс Зимбельман считает, что если Земля резко остановится, то ее просто разорвет на кусочки. Если подробнее, то земная кора и верхняя часть мантии обратятся в облако астероидов и кусков расплавленной породы, а на планете ничего живого уже не останется. Однако, стоит отметить, что через некоторое время под действием сил гравитации обломки сформируют новую планету.
Как подсчитали специалисты NASA, каждое столетие продолжительность суток увеличивается на 2,3 миллисекунды. И если есть возможность, что Земля остановится, то это произойдет не раньше, чем через несколько миллиардов лет.