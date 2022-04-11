Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
6 часов назад

Блогер поговорила с американцем и выяснила стереотипы о русских

Lenta.ru

Российская блогерша поговорила с знакомым американцем, который работает учителем английского на Шри-Ланке, и выяснила популярные стереотипы жителей США о русских. Своими наблюдениями путешественница поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на «Яндекс.Дзен».

Блогер поговорила с американцем и выяснила стереотипы о русских
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказал мужчина, если раньше многие американцы и так опасались русских, то сейчас они боятся их еще больше.

«Ну не то чтобы я боюсь русских, просто в целом считаю их довольно опасными. Вся эта русская мафия, ну, вы сами понимаете», — пояснил он.

По мнению автора блога, ее знакомый пересмотрел голливудские фильмы, где жители России зачастую изображаются как «опасные парни, которых лучше не злить».

Также собеседник блогерши добавил, что считает русских довольно закрытыми людьми при первом знакомстве.

«Здесь уже сложно поспорить, так как в путешествиях я часто определяю своих по сосредоточенным, чересчур серьезным лицам. Но что в этом плохого?» — отметила девушка.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители