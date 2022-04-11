В какую сумму СССР обошлось похищение плана наступления Гитлера

Переломная «Курская битва» длилась полтора месяца. В ходе наступательной операции вермахта, которую немецкое командование назвало «Цитаделью», советские войска ценой огромных усилий и человеческих жертв уничтожили 1,5 тысячи немецких танков и 1,7 самолетов. Ранеными и убитыми Германия потеряла 500 тысяч человек и от такого удара рейх оправится не смог. После Курска немцы окончательно теряют инициативу и начинают откатываться на Запад.

Фото: Русская семерка Русская семерка

С планом «Цитадели» Сталин ознакомился за три дня раньше Гитлера, еще 12 апреля 1943 года. Основную роль в похищении документа сыграл Рудольф Ресслер, который за свои услуги получил 500 тысяч долларов. Благодаря этому советскому командованию удалось организовать стянуть войска, организовать оборону и подготовить операцию по нанесению контрудара по обескровленной группировке немецких войск

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Информация в обмен на деньги

Рудольф Ресслер родился в Баварии и считал себя патриотом Германии. Во время Первой мировой войны он записался добровольцем, но понял, что не может убить человека, поэтому ходил в атаку с незаряженным оружием. Из-за несогласия с политикой нацистов в 1934 году Ресслер переезжает в Швейцарию, однако в Германии у него остается много друзей, в том числе однополчан, занимавших высокие армейские полки. В эмиграции Ресслер открыл скромное книжное издательство, ставшее прикрытием для его шпионской деятельности.

Швейцарский исследователь Дитрих Майнц считает, что после начала войны Ресслер поставил продажу разведданных на поток. Он не был коммунистом или идейным врагом нацистского режима, поэтому за добытые его агентами сведенья англичане и американцы платили деньги. Шпион пытался наладить контакт с советской разведкой, которая долго считала его провокатором. Сотрудничество с немецким шпионом ГРУ начало только после осени 1942 года.

Ресслер получил псевдоним «Люци», а настоящего имени источника в Генштабе СССР не знали до мая 1944 года. Рудольфа называют самым высокооплачиваемым агентом советской разведки, но и добываемые им сведенья были очень важны для победы. Помимо плана «Цитадель» он предоставил чертежи немецкого танка «Пантера» и прочего новейшего оружия рейха. Во время процесс в Нюрнберге генерал-полковник Альфред Йодль, глава оперативного руководства верховного командования вермахта говорил, что: «Сталин получил документы о нашем наступлении под Курском куда раньше, чем они оказались у меня на столе».

Как работал Ресслер

По утверждения ряда исследователей и самого Ресслера на него работало до 200 шпионов, в том числе при немецком Генштабе и среди личного окружения Гитлера. Агент «Вертер» (именно он передал план «Цитадель») сливал информацию о готовящихся операциях вермахта. «Ольга» добывала сведенья из штаба люфтваффе, а «Анна» в министерстве иностранных дел Рейха. Также в документах числятся имена Тедди и Билл.

На требования ГРУ назвать настоящие имена шпионов своей сети Люци отказывался. Западногерманский журнал «Шпигель» в одной из своих статей утверждал, что на Ресслера работал один агент, а остальных он придумал для важности и возможности выбить из русских больше денег. Руководитель разведки НКВД генерал-лейтенант Павел Судоплатов считал, что Ресслер сотрудничал с британской разведкой. Через него Лондон дозировано передавал добытую английскими шпионами информацию в Москву.

В шаге от провала

К поимке Рудольфа Ресслера немцы решили подойти творчески. Нацисты выяснили, что отправку полученных разведанных в Москву производит 23-летняя радистка Маргарита Болли. Для «работы» с молодой девушкой абвер направил в Швейцарию красавца-офицера Ганса Петерса, обученного профессионально соблазнять женщин. В одну из совместных ночей Маргарита проговорилась и назвала книгу, используемую для шифровки сообщений.

Осенью 1943 года Болли арестовала швейцарская полиция, а в мае 1944 года задержали и Рудольфа. Немцы в жесткой форме требовали выдать им кукловода, который мог назвать имена Вертера и других шпионов. Понимая, что рейх проиграет войну, швейцарцы решили не портить отношения с СССР и отказали в выдачи. Ресслера полностью оправдали, а незадачливой шпионке дали 9 месяцев условно и присудили небольшой штраф.