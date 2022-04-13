Сколько денег Горбачев получил за рекламу пиццы в 1997 году

Развал СССР - эпохальное событие, которое резко изменило обстановку в мире и ещё не одно десятилетие будет эхом отдаваться в мировых политических процессах. Одной из знаковых персон, связанных с этим историческим периодом, бесспорно остается Михаил Горбачев. Кто-то называет его предателем и обвиняет в катастрофических последствиях, кто-то считает политиком, который избавил мир от ядерной угрозы и подарил свободу народам Советского Союза.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но Михаил Сергеевич запомнился ещё и как один из немногих политических лидеров, который согласился сниматься в рекламе. Он успел отметиться в рекламах таких крупных фирм, как “Национальные железные дороги Австрии” и “Louis Vuitton”, но его дебютом на этом поприще стала реклама “Pizza Hut” в 1997 году.

Видео дня

Сюжет ролика прост и незамысловат. Гуляя по Москве с ребенком Горбачев заходит в пиццерию уже упомянутой фирмы, где заказывает себе пиццу. В это время за соседним столиком сидит компания, которая бурно обсуждает итоги перестройки. Кто-то приводит положительные аргументы, кто-то отрицательные, но в итоге одна из участниц говорит, что благодаря Горбачеву они могут сидеть тут и есть пиццу. Заканчивается все всеобщим криком “за Горбачева!” - почти тостом, только вместо кружек в руках у людей по куску пиццы.

Эта реклама стала сродни горящей палке, которую засунули в муравейник. Оказавшееся за чертой бедности большинство населения постсоветского пространства с возмущением наблюдали, как человек, которого они считали виноватым в своем нищенском существовании, сидит и поедает пиццу, да ещё и получает за это деньги.

Размер гонорара сам Горбачев не разглашал, отмечая, что деньги в любом случае пошли не ему в карман, а в бюджет организованного им фонда. Между тем, позднее стало известно, что общий бюджет рекламного ролика составил миллион долларов, а лично Горбачев за эту съемку получил 150 тысяч $.

После съемок этой рекламы первый и единственный президент СССР принимал участие ещё в двух рекламных кампаниях. В 2000 году он снялся в рекламе “Национальные железные дороги Австрии”. А в 2007 году снялся для рекламы сумок “Louis Vuitton”.

Гонорары за эти съемки Горбачев также держал в секрете, однако, утверждал, что все вырученные деньги он направлял на развитие и поддержку своего фонда.