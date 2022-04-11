Как узники Бухенвальда захватили и освободили лагерь

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Установлен в память об интернациональном восстании узников немецкого концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года. О том, как узникам знаменитого лагеря удалось захватить власть, в материале "Рамблера".

Фото: Picryl Picryl

Рядом с землями Веймар и Тюрингия в Восточной Германии располагался один из крупнейших концентрационных лагерей в стране — Бухенвальд. Планомерное уничтожение людей там началось уже с 1937 года. С этого момента до апреля 1945-го в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. Убито (в том числе и заморено голодом) около 56 тысяч человек.

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В июле 1943 года в Бухенвальде был создан Интернациональный лагерный комитет. В его состав вошли группы сопротивления, созданные поступившими туда узниками, политзаключенными и антифашистами. Комитет создали в больничном бараке и там же проходили его тайные заседания.

За месяца борьбы узникам-политзаключенным удалось занять позиции в управлении лагерем и влиять на статистику принудительных работ.

Вместе с ходом войны менялась ситуация в Бухенвальде. На 5 апреля 1945 года эсесовцы запланировали массовую эвакуацию узников из Бухенвальда. Нацисты вывезли из лагеря несколько тысяч евреев, однако массово эвакуировать всех им не удалось — заключенные отказывались выходить на построения и готовили восстание.

4 апреля 1945 года американские войска освободили один из вспомогательных лагерей Бухенвальда. В это время группа узников Бухенвальда пыталась выйти на связь с американской или советской армией. Заключенные делали это с помощью самодельного радиоприемника. Этим занимались польский узник, инженер-радиолюбитель Гвидон Дамазин, и русский военнопленный Константин Леонов.

В полночь 8 апреля они смогли передать радиограмму наступающей американской армии:

«Союзникам. Армии генерала Паттона. На связи концентрационный лагерь Бухенвальд. СОС. Просим о помощи. Они хотят нас эвакуировать. СС хотят нас уничтожить», — гласил текст радиограммы.

Через несколько минут после очередной попытки передачи узникам пришел ответ:

«Концлагерю Бухенвальд. Держитесь. Спешим к вам на помощь. Командование Третьей армии».

11 апреля шумом сторожевых вышек началось восстание. Заключенные заранее поделились на подразделения и разработали план. Узники действовали организованно и атаковали охрану сразу в нескольких направлениях.

Восставшим удалось захватить комендатуру и занять круговую оборону. В этот же день, в 15:15, в освобожденный самими узниками лагерь вошли подразделения Третьей армии США.