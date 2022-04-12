Почему Хрущев так и не попал в Диснейленд

Никита Хрущев стал первым советским лидером, посетившим США. Отправляясь за океан, генсек мечтал о двух вещах – знакомстве с “главным ковбоем Америки” актером Джоном Уэйном и поездке в Диснейленд. И если с первым пожеланием чиновника проблем не возникло, то со вторым случилась заминка. Почему Хрущев так и не побывал в знаменитом парке развлечений, расскажет “Рамблер”.

Никита Сергеевич прилетел в Америку вместе с супругой Ниной Хрущевой 15 сентября 1959 года. Их “тур” длился почти две недели. Хрущев успел посетить Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Айову, Питтсбург, а также Вашингтон. Кульминацией поездки должна была стать встреча с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром для обсуждения напряженности в Берлине.

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В течение всего визита первый секретарь СССР и его жена постоянно были окружены вниманием журналистов. Еще бы – увидеть своими глазами главу государства, о котором уже в то время ходило столько нелепых слухов и мифов… Такая возможность предоставлялась не каждому. В американских СМИ описывали все: от блюд, которыми потчевали советского лидера, до его высказываний и впечатлений, подслушанных журналистами во время визита.

Первые дни “тура” Хрущева проходили спокойно, без инцидентов. Он приехал в Голливуд, посетил съемочную площадку мюзикла “Кан-Кан”, там же познакомился с одной из ведущих актрис – Ширли Маклейн. Затем в Café de Paris для делегации устроили роскошный обед, на котором присутствовали Фрэнк Синатра и Мэрилин Монро.

Кстати, Мэрилин, если верить мемуарам ее горничной Лены Пепитон, в целом-то не знала, кто такой Никита Хрущев и не интересовалась его визитом в США. Но когда ей сказали, что в России Америка ассоциируется с кока-колой и Мэрилин Монро — актриса растаяла и согласилась пойти на ужин.

Одним из тех, кто не был в восторге от встречи с Хрущевым, оказался как раз его кумир Джон Уэйн.

Кадр из фильма

Он открыто поддерживал маккартизм и “охоту на ведьм” (коммунистов). Откуда Хрущеву было знать, что американец был ярым антисоветчиком. Тем не менее, актера убедили пойти на встречу с генсеком СССР. Известно, что они даже немного поговорили о водке и текиле.

А 19 сентября должна была состояться поездка Хрущевых в Диснейленд. Парк развлечений открылся за несколько лет до визита советского лидера в США, но уже прославился на весь мир. Интерес Хрущева к Диснейленду искренне удивил американцев. Тем не менее, подготовкой визита они все-таки занялись.

Но дальше произошло странное. Когда кортеж с Хрущевым и его женой уже двигался в сторону парка развлечений, посещение Диснейленда было решено отменить. Соответствующее распоряжение отдал начальник полиции Лос-Анджелеса, Уильям Паркер. Он аргументировал его тем, что в Диснейленде может быть небезопасно.

Согласно одной версии, менее официальной, когда кортеж двигался по улицам города, кто-то запустил в машину с Хрущевым помидор. Но он не попал в цель, а стукнулся о бок автомобиля Паркера. В тот же день полицейские по маршруту следования кортежа полицейские задержали странного мужчину с пистолетом и луком со стрелами за плечами. Он утверждал, что собирается охотиться на оленей. Все эти “совпадения” напугали Уильяма Паркера. Поэтому он настоял на отмене визита.

Еще одна неофициальная версия – Уолт Дисней закатил истерику, узнав, что Хрущев собирается посетить его парк развлечений. Предприниматель и мультипликатор на дух не переносил коммунистов.

Согласно версии американских властей, поездку в Диснейленд из расписания вычеркнули подчиненные генсека. Расписание тура лидера СССР согласовывали заранее.

А что же Хрущев? Его излишняя обеспокоенность американцев безопасностью сильно возмутила. Согласно свидетельствам, он кричал:

“У вас что там, стартовые площадки баллистических ракет? Там эпидемия холеры что ли? Или гангстеры захватили это место и хотят меня уничтожить? Для меня это необъяснимая ситуация. Приезжайте в нашу страну. Я лично отведу вас куда угодно… Я очень разочарован”.

Советский лидер даже пригрозил сию минуту завершить визит в Америку и вернуться в СССР. Но спустя некоторое время (и не один десяток уговоров) Хрущев успокоился и продолжил тур.