Самое успешное афганское сражение: на что способны 23 спецназовца

Русские солдаты на протяжении столетий считаются одними из лучших в мире. При этом бойцы разведки и вовсе находятся на недосягаемой высоте для армий других стран планеты. Немало доказательств этим словам было предоставлено советскими военнослужащими во время боевых действий в Афганистане. Самым невероятным стал бой, в котором 23 спецназовца ГРУ всего за одну ночь уничтожили несколько сотен афганских моджахедов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Черный аист»

Видео дня

По воспоминаниям солдат и офицеров, прошедших войну в Афганистане сложнее всего приходилось бороться со спецназом моджахедов «Черный аист».

По данным советской разведки этот спецназ состоял из лучших афганских бойцов, которых тренировали инструкторы из США и Пакистана. Причем каждый из бойцов афганского спецназа являлся не только отлично обученным воином, но также мог выполнять функции радиста, снайпера и подрывника. Во время партизанской войны бойцы «Черного аиста» оказались основной головной болью для советского командования.

Начало того рокового сражения было стандартным: подразделение советских разведчиков попало в засаду, организованную моджахедами «Черного аиста». По данным, полученным командованием группы войск, в нескольких десятках километрах от Кабула попал в засаду и был расстрелял караван бензовозов. Однако бензин являлся лишь прикрытием. Кроме него в грузовиках находились новые китайские реактивные минометы. Разумеется, спецназу ГРУ тут же был отдан приказ захватить данное оружие.

Схватка

Вооружены бойцы советского спецназа были, в основном, автоматами, автоматами-пулеметами и гранатами. Предполагалось, что задание будет несложным, а его выполнение займет не более одного светового дня. Тем не менее, поскольку двигаться приходилось вдоль шоссе по холмам, дорога сильно измотала советских военнослужащих.

Пришлось заночевать на одной из сопок. Однако как только стемнело, с соседних холмов по бойцам ГРУ ударили пять крупнокалиберных пулеметов. По иронии судьбы стреляли моджахеды из оружия китайского производства.

Под огнем пулеметов на импровизированные сложенные из камней укрепления советских военнослужащих пошли в наступление толпы душманов «Черного аиста». В первой атаке участвовало предположительно около 200 бойцов. При этом наступление, как отметили разведчики, велось по всем правилам военной науки.

Пока одни душманы лезли на сопку, другие прикрывали их автоматным огнем, потом моджахеды менялись ролями. Спецназовцы ГРУ дали врагу подойти поближе и открыли ответный огонь. На земле осталось лежать несколько десятков нападавших.

Враг отступил, но тут выяснилось, что у советских бойцов осталось мало патронов, отбиваться от следующих атак пришлось одиночными выстрелами. Выход был один - держаться до утра, когда должно было подойти подкрепление.

К счастью, по укреплению, где находился командир отряда с радистом, моджахеды почти не стреляли. Радист сумел передать координаты, где идет бой, а его товарищи открыли по врагу огонь в самый решающий момент, когда у основной группы оборонявшихся практически не осталось патронов. В ответ моджахеды, неся существенные потери, ударили из гранатометов.

Победа

К четырем часам утра началась последняя самая яростная атака боевиков. С криками «Рус сдавайся» они пошли в наступление. Спецназ ГРУ ударил в ответ, используя последний боекомплект.

Следующей атаки было уже не пережить, оставалось только подорвать себя гранатами, чтобы не попасть в плен к афганцам. В этот момент спецназовцы услышали звук приближавшихся спасительных вертолетов с подкреплением.

Моджахеды были разбиты целиком. Бойцы ГРУ, оставшиеся в живых, погрузили раненых и погибших товарищей в вертолеты и отправили на базу.