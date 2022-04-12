«Скиф-Д»: зачем в СССР создали боевую космическую станцию

Жители нашей страны старшего поколения наверняка помнят напряженную обстановку 1980-х годов прошлого века, когда американцы объявили о старте программы «Звездных войн» (СОИ). В ее рамках предполагалось вывести на околоземную орбиту спутники, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты. Оставить без ответа этот вызов советское руководство не могло, и в стране началось создание космического истребителя спутников под кодовым наименованием - «Скиф».

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Кочевник с лазерным оружием

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Несмотря на то, что программа «Звездных войн» США с треском провалилась. Американские спутники даже в ходе испытаний оказались не способны выполнить возложенные на них задачи. Тем не менее, в СССР отнеслись к данной угрозе вполне серьезно. Правительством перед военными специалистами была поставлена государственная задача создания космического аппарата, способного с помощью лазерной установки сбивать американские спутники. Непосредственно решать вопрос по разработке космического истребителя спутников поручили КБ «Салют» в 1981 году. Предполагалось, что аппарат будет весить 95 тонн при длине 40 метров и обладать мощной лазерной пушкой.

К сожалению, в 1983 году данные работы по распоряжению Ю.В. Андропова на время были заморожены, но с приходом к власти М.С. Горбачева, продолжились. Тем более, что в это время США возглавил ярый русофоб, сторонник гонки вооружений Рональд Рейган. Первым на орбиту должен был отправиться «Скиф-ДМ», в качестве демонстрационного образца. При этом космический аппарат имел и свое второе «гражданское» название «Полюс». Первоначально руководители космической отрасли хотели запустить «Скиф – ДМ» на «Буране» в июле 1985 года. Однако создать космический челнок к этой дате ученые никак не успевали. Сроки перенесли. Истребитель спутников было решено вывести в космос на космическом аппарате системы «Энергия» 15 мая 1987 года.

Первый блин - комом

Работы по созданию ракеты – носителя велись, что называется днем и ночью. На орбиту планеты истребитель спутников в роли полезной нагрузки должен был подняться на новой сверхтяжелой ракете-носителе 11К25. Данное событие имело настолько высокое значение для обороноспособности страны, что перед стартом на Байконур прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Днем 12 мая Михаилу Сергеевичу показали «Скиф – ДМ», который он высоко оценил. При этом надо отметить, что в космосе истребитель спутников должен был, в числе прочих исследований провести пять военно-прикладных экспериментов. Однако стрельбу по мишеням сорвал … М.С. Горбачев.

Во время своего выступления на Байконуре он неожиданно заявил, что недопустимо переносить гонку вооружений в космос. После его слов военные эксперименты отменили. Старт наметили на 15-00. Однако во время подготовки ракеты-носителя возникли технические накладки, из-за чего пуск задержали на восемь часов. Лишь в 20-30 по местному времени начался подъем ракеты носителя со «Скифом-ДМ» в космос. На высоте 110 км, истребитель спутников, отделился от материнского корабля и ушел в свободный полет.