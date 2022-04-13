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1 час назад

Обнаружена неожиданная опасность солнцезащитных кремов

Lenta.ruиещё 1

Испанские ученые из Университета Барселоны и Университета Балеарских островов обнаружили неожиданную опасность солнцезащитных кремов. В своем исследовании они предположили, что используемые отдыхающими на побережье Средиземного моря SPF-фильтры могут быть разрушительными для подводных экосистем, пишет The Guardian.

Обнаружена неожиданная опасность солнцезащитных кремов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты обнаружили следы оксибензона, авобензон 4-метила, метилпарабенов и других компонентов средств от загара в водорослях посидония океаническая (Posidonia oceanica), растущих у побережья Майорки и в других средиземноморских регионах. Источниками загрязнения этими веществами, по словам исследователей, выступают туризм, судоходство и канализационные сбросы — учитывая размеры Средиземного моря, концентрация химикатов может достигать высоких уровней.

По словам одной из авторов научной работы, профессора Ноны Агавин, солнцезащитные кремы могут повлиять на способность водорослей к фотосинтезу и размножению. Подобное воздействие способно разрушить подводные экосистемы — посидония океаническая образует огромные луга, служит домом для разнообразных морских существ, способна улавливать углерод и защищать прибрежные зоны от эрозии.

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