Что делать, если заклинило дверь

В ситуации, когда заклинила дверь, может оказаться любой и абсолютно внезапно. Но справиться с ней возможно и без вызова специалиста. Почему так происходит и что делать, рассказываем в материале "Рамблера".

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Причин, по которым дверь может заклинить, очень много. Например, использование дубликата ключей плохого качества, частое хлопанье дверью, посторонние предметы и грязь в замке, перекос дверного полотна, отсутствие ухода за механизмом или его несвоевременная замена.

Первое правило, которого стоит придерживаться, если дверь заклинило, - не прикладывать слишком много усилий, так как положение может только ухудшиться: делать все стоит очень аккуратно.

Попробуйте прочисть дверную и замочную щель. Возможно, туда что-то попало, скопилась пыль или частицы краски.

Смажьте механизм машинным маслом или керосином. Можно проделать тоже самое с ключом и попробовать его провернуть.

Если методы выше не помогли, раскрутите замок и снимите все детали.

Если возникли проблемы с язычком в замке, используйте любой плоский и достаточно прочный предмет. Например, нож или линейку. Пластиковую карту лучше не брать, так как она может легко сломаться.

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Вставьте нож между полотном двери и коробкой, там, где находится язычок, и нажмите на его угловую часть.

Чтобы язычок ушел в дверь, помогите ему нажатием на ручку.

В ситуации, когда заклинило ригель (запирающее устройство в виде металлического стержня, как правило в одном замке их от трех до пяти), нужно будет прибегнуть к более радикальным мерам:

Снимите наличники, постарайтесь высвободить коробку и откройте дверь.

Если ничего не вышло, воспользуйтесь болгаркой.