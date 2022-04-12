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1 час назад

Что делать, если заклинило дверь

Мира Маркина

В ситуации, когда заклинила дверь, может оказаться любой и абсолютно внезапно. Но справиться с ней возможно и без вызова специалиста. Почему так происходит и что делать, рассказываем в материале "Рамблера".

Что делать, если заклинило дверь
Фото: PixabayPixabay

Причин, по которым дверь может заклинить, очень много. Например, использование дубликата ключей плохого качества, частое хлопанье дверью, посторонние предметы и грязь в замке, перекос дверного полотна, отсутствие ухода за механизмом или его несвоевременная замена.

Первое правило, которого стоит придерживаться, если дверь заклинило, - не прикладывать слишком много усилий, так как положение может только ухудшиться: делать все стоит очень аккуратно.

  • Попробуйте прочисть дверную и замочную щель. Возможно, туда что-то попало, скопилась пыль или частицы краски.
  • Смажьте механизм машинным маслом или керосином. Можно проделать тоже самое с ключом и попробовать его провернуть.
  • Если методы выше не помогли, раскрутите замок и снимите все детали.

Если возникли проблемы с язычком в замке, используйте любой плоский и достаточно прочный предмет. Например, нож или линейку. Пластиковую карту лучше не брать, так как она может легко сломаться.

Pixabay
  • Вставьте нож между полотном двери и коробкой, там, где находится язычок, и нажмите на его угловую часть.
  • Чтобы язычок ушел в дверь, помогите ему нажатием на ручку.

В ситуации, когда заклинило ригель (запирающее устройство в виде металлического стержня, как правило в одном замке их от трех до пяти), нужно будет прибегнуть к более радикальным мерам:

  • Снимите наличники, постарайтесь высвободить коробку и откройте дверь.
  • Если ничего не вышло, воспользуйтесь болгаркой.

Если в двери застрял ключ, и вы не можете ее открыть, для начала попробуйте вытащить его пассатижами. Можно побрызгать замочную скважину спреем WD-40 или шприцом ввести туда керосин, выждать пару минут и попробовать расшатать ключ. Затем нужно снова нанести средства и выждать 15-20 минут.

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