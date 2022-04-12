Что делать, если заклинило дверь

В ситуации, когда заклинила дверь, может оказаться любой и абсолютно внезапно. Но справиться с ней возможно и без вызова специалиста. Почему так происходит и что делать, рассказываем в материале "Рамблера".
Причин, по которым дверь может заклинить, очень много. Например, использование дубликата ключей плохого качества, частое хлопанье дверью, посторонние предметы и грязь в замке, перекос дверного полотна, отсутствие ухода за механизмом или его несвоевременная замена.
Первое правило, которого стоит придерживаться, если дверь заклинило, - не прикладывать слишком много усилий, так как положение может только ухудшиться: делать все стоит очень аккуратно.
Если возникли проблемы с язычком в замке, используйте любой плоский и достаточно прочный предмет. Например, нож или линейку. Пластиковую карту лучше не брать, так как она может легко сломаться.
В ситуации, когда заклинило ригель (запирающее устройство в виде металлического стержня, как правило в одном замке их от трех до пяти), нужно будет прибегнуть к более радикальным мерам:
Если в двери застрял ключ, и вы не можете ее открыть, для начала попробуйте вытащить его пассатижами. Можно побрызгать замочную скважину спреем WD-40 или шприцом ввести туда керосин, выждать пару минут и попробовать расшатать ключ. Затем нужно снова нанести средства и выждать 15-20 минут.