Чем занимались в британском Клубе адского пламени

На самом деле таких обществ было несколько, но чаще всего так называют клуб, основанный бароном Фрэнсисом Дэшвудом. Скандальные слухи вокруг этого тайного общества обеспечили ему сомнительную славу и породили множество легенд. Подробности — в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Братство волка» Кадр из фильма «Братство волка»

Предшественником общества Дэшвуда стал клуб, созданный в 1718 году герцогом Филиппом Уортоном. Пьяница, повеса и вольнодумец собрал вокруг себя единомышленников — в частности, называли имена виконта Хиллсборо, графа Личфилда и сэра Эда О'Брайена — с которыми обсуждал философию, поэзию и политику. Но больше всего приличное общество возмущали слухи о ритуалах, которые высмеивали религиозные догмы. Участники заявляли, что президентом клуба является дьявол, но сатанистами не были, будучи на самом деле убежденными атеистами. Впрочем, в эпоху Просвещения атеизм давно стал привычной частью мировоззрения.

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Участники клуба заседали в лондонских пабах или в поместье самого Уортона по воскресеньям. В отличие от многих джентльменских обществ, клуб принимал в свои ряды и женщин, однако ходили слухи, что дамы не отличались чистотой репутации. Члены клуба устраивали застолья, где подавали такие блюда как «Пирог святого духа», «Грудь Венеры», «Чертова поясница» и пунш «Адский огонь». Кроме того, благонравные буржуа и политические противники Уортона утверждали, будто участники клуба появляются на своих собраниях в костюмах библейских персонажей. Никаких подтверждений тому не было, но в 1721 году король Георг I приказал распустить клуб, а Уортона выгнали из парламента. Неугомонный герцог примкнул к масонам и уже в следующем году стал Великим магистром английской ложи.

Гораздо более знаменитым стал клуб Фрэнсиса Дэшвуда, который тот организовал в 1746 году. Правда, Клубом адского пламени его прозвали уже позже. Сам сэр Фрэнсис предпочитал называть его Орденом рыцарей Святого Франциска. Девизом клуба стал принцип «Делай, что хочешь». Первоначально члены клуба собирались в гостинице «Георг и стервятник». Позже местом встреч стало имение Дэшвуда Уэст-Уайком.

Сначала число участников клуба составляло двенадцать человек, но позже значительно увеличилось. В отличие от клуба Уортона современникам было известно больше членов клуба — например, Роберт Ванситтарт, Томас Поттер, Фрэнсис Даффилд, Эдвард Томпсон, Пол Уайтхед, Джон Монтегю, Джон Уилкс. Также среди клубных завсегдатаев встречались и люди, которые не принадлежали к аристократическим кругам, что в те годы было редкостью. Наконец на заседаниях клуба тоже бывали женщины, которых участники называли сестрами (себя они именовали братьями) или монахинями, а все остальные — распутницами и девушками легкого поведения. Но все женские имена были строго засекречены.

Дэшвуд был великосветским хулиганом и любил эпатировать публику. Например, на приеме в Петербурге он нарочно переоделся в костюм шведского короля, которого в России тогда не жаловали. Для клуба он в конце концов арендовал Медменхэмское аббатство, которое и превратил в настоящую резиденцию ордена.

В отличие от атеистов Уортона в клубе Дэшвуда проводились языческие церемонии поклонения Венере, Дионису, Флоре, Приапу и другим античным божествам, а также нимфам и сатирам, статуи которых украшали сады, а также подземные галереи Уэст-Уайком-Хилл. Правда, сами участники клуба относились к ритуалам как к шутке.

От других подобных сообществ клуб Дэшвуда отличался банкетами, которые порой превращались в настоящие оргии и церемониями, которые носили эротический характер. Есть сведения, что на собраниях члены клуба облачались в белое — брюки, пиджак, кепка, а предводитель — в красное. Глава общества именовался аббатом, но при этом все время менялся, так что должность была скорее номинальной.

Обыватели сплетничали, что на собраниях проводятся черные мессы с вызовом демонов, хотя нет никаких сведений, что члены клуба вообще интересовались традиционной религией. Они скорее были типичными эпикурейцами, далекими от норм классической христианской морали, равнодушными и к ангелам, и к демонам.

Клуб исчерпал себя к 1766 году, так как за несколько лет до этого власти попытались арестовать Джона Уилкса за хранение нелегальной литературы, подрывающей авторитет королевской власти. Вслед за ним под пристальным наблюдением оказались и другие члены клуба. В конце концов общество было распущено. К тому времени одни члены клуба уехали из страны, а другие умерли.