День Ипатия Чудотворца и Огнище: приметы на 13 апреля

13 апреля по народному календарю — день Ипатия Чудотворца. Святой Ипатий Гангрский жил в III веке, был епископом Гангры и почитался как покровитель новгородских посадников. Он был убит арианами: еретики ранили его и выбросили в болото. Женщины молятся Ипатию об избавлении от бесплодия и о прибавлении в семействе.

В некоторых регионах день Ипатия Чудотворца также имел второе название — Огнище. Огнищанкой называли крестьянку, которая родила в этот день. По преданию ей нужно было отнести в поле угли и развести огонь. Через них крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы ты "закалились" и работали исправно. Также в этот день принято сжигать мусор и прошлогоднюю листву.