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3 часа назад

День Ипатия Чудотворца и Огнище: приметы на 13 апреля

Мира Маркина

13 апреля по народному календарю — день Ипатия Чудотворца. Святой Ипатий Гангрский жил в III веке, был епископом Гангры и почитался как покровитель новгородских посадников. Он был убит арианами: еретики ранили его и выбросили в болото. Женщины молятся Ипатию об избавлении от бесплодия и о прибавлении в семействе.

День Ипатия Чудотворца и Огнище: приметы на 13 апреля
Фото: unsplash.comunsplash.com

В некоторых регионах день Ипатия Чудотворца также имел второе название — Огнище. Огнищанкой называли крестьянку, которая родила в этот день. По преданию ей нужно было отнести в поле угли и развести огонь. Через них крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы ты "закалились" и работали исправно. Также в этот день принято сжигать мусор и прошлогоднюю листву.

Что можно делать 13 апреля

  • Наводить порядок. Традиционно в этот день белят деревья, приводят в порядок после зимы огород и сад. Можно и нужно сделать генеральную уборку, отремонтировать то, что можно, обезопасить дом от пожара.

Что нельзя делать 13 апреля

  • Упоминать в разговоре о нечистой силе;
  • Заниматься рукоделием;
  • Начинать и продолжать конфликты;
  • Плохо говорить о детях, спорить с ними и кричать на них, бить и ругать;
  • Мусорить, особенно на улице.

Погодные приметы на 13 апреля

  • Дождь с утра — дождливым будет и лето. Утро теплое и солнечное — таким же будет и лето.
  • У клена и березы сок выделяется — значит, скоро потепление;
  • Перелетные птицы текут стаями — это к дружной весне;
  • Ветер утихает — будут заморозки.
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