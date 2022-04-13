День Ипатия Чудотворца и Огнище: приметы на 13 апреля

13 апреля по народному календарю — день Ипатия Чудотворца. Святой Ипатий Гангрский жил в III веке, был епископом Гангры и почитался как покровитель новгородских посадников. Он был убит арианами: еретики ранили его и выбросили в болото. Женщины молятся Ипатию об избавлении от бесплодия и о прибавлении в семействе.
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В некоторых регионах день Ипатия Чудотворца также имел второе название — Огнище. Огнищанкой называли крестьянку, которая родила в этот день. По преданию ей нужно было отнести в поле угли и развести огонь. Через них крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы ты "закалились" и работали исправно. Также в этот день принято сжигать мусор и прошлогоднюю листву.
Что можно делать 13 апреля
- Наводить порядок. Традиционно в этот день белят деревья, приводят в порядок после зимы огород и сад. Можно и нужно сделать генеральную уборку, отремонтировать то, что можно, обезопасить дом от пожара.
Что нельзя делать 13 апреля
- Упоминать в разговоре о нечистой силе;
- Заниматься рукоделием;
- Начинать и продолжать конфликты;
- Плохо говорить о детях, спорить с ними и кричать на них, бить и ругать;
- Мусорить, особенно на улице.
Погодные приметы на 13 апреля
- Дождь с утра — дождливым будет и лето. Утро теплое и солнечное — таким же будет и лето.
- У клена и березы сок выделяется — значит, скоро потепление;
- Перелетные птицы текут стаями — это к дружной весне;
- Ветер утихает — будут заморозки.