"Весна 2022 перевернет мир": прогноз индийского мальчика

Абигья Ананд - подросток из Индии, прославившийся в Сети благодаря своим предсказаниям. Все вспомнили о нем, когда одно из них сбылось с той же точностью, с которой он и описывал. Так, в 2019 году юный пророк описал болезнь, которая свалится на весь земной шар и продлится довольно долго, оказав сильное влияние и на экономическое положение многих стран. Так же он не раз упоминал, что будет несколько вспышек пандемии, после чего страшный вирус уйдет так же тихо и внезапно, как и появился. Но в каком году прекратятся мутации и очередные волны вируса, пока не очень понятно.

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Стоит отметить, что Абигья не просто предсказатель, он основывается на данных, которые получает, смотря на звездное небо - он называет себя астрологом - просто так ему никакие видения не являются, все можно понять по расположению звезд и планет, как признается мальчик. Он выкладывает свои прогнозы в формате видео в интернете, теперь их тиражируют медиа по всему миру.

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В одном из последних его предсказаний было предупреждение для людей: индийский астролог отметил, что совсем в скором времени людей ждет большая переоценка ценностей, и лучше ее ускорить, так как мир сильно поменяется и нужно перестать к тому моменту гоняться за материальными ценностями, которых можно лишиться в один момент, а больше уделять времени духовному росту и познанию себя, в противном случае жить в новых условиях будет трудно.

Также Абигья предсказал скорый конфликт между Индией и Китаем, и добавил, что в целом геополитическая обстановка во всем мире сильно поменяется - в 2022-2024 гг явно сместятся центры влияния некоторых государств.

Самыми трудными и важными месяцами этого периода он назвал март и апрель 2022 года, подчеркнув, что ситуация будет еще долго стабилизироваться - планеты в солнечной системе выстроились так, что это окажет влияние не только на ближайшие годы, но и надолго вперед. Он предположил появление новых более опасных вирусов, от которых не будет спасения в уже найденных лекарствах от короновируса. Абигья подчеркнул, что после событий весны 2022 года ситуация в мире кардинально перевернется.