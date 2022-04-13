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3 часа назад

Какой видео-мем продали за миллион долларов и в чем его секрет

Диана Товсепова

Знаменитый во всем мире видео-мем "Coffin dancers" продали за 327 единиц криптовалюты Ethereum (примерно 1 миллион долларов) на NFT-аукционе.

NFT-версию мема создали Бенджамин Аиду и Мэтью «ДигиНеко» Ордрик, когда-то загрузившие оригинал ролика на YouTube.

На том видео темнокожие гробовщики из Ганы в строгих костюмах танцуют с гробом на руках. Оказалось, что такой необычный способ проститься с близкими иногда практикуют в Африке. В ходе таких обрядов носильщики гроба добавляют оригинальности и веселья в виде хореографических номеров.

Популярность мема началась в TikTok с публикации, в которой автор добавил его к видео с лыжником, улетающим со склона. Кадры сменялись под ритмичный бит трека Astronomia музыканта Tony Igy.

"Я решил добавить [процессу] немного хореографии. И, когда приходит клиент, мы просто спрашиваем: «Вы хотите, чтобы всё было торжественно или хотите немного шоу? Или же, возможно, вы желаете немного хореографии?", — рассказывал главный танцор в ролике Бенджамин Айду в интервью BBC News Africa.

При этом первое видео с танцующей похоронной процессией попало в интернет в 2015 году, но завирусился подобный ролик только в 2020 году, получив название "Coffin Danсе".

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