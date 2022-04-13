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1 час назад

Шоу о двухлетнем ребенке в магазине возмутило японцев

Мира Маркина

Зрители японского реалити-шоу Old Enough (Netflix) возмутились, посмотрев эпизод о ребенке, который в двухлетнем возрасте самостоятельно ходит в магазин. Мать малыша обвинили в жестоком обращении с сыном, сообщает The Sun.

Шоу о двухлетнем ребенке в магазине возмутило японцев
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Двухлетний японец Хироки стал звездой реалити-шоу на стриминговом сервисе Netflix. В одном из выпусков он самостоятельно отправляется в супермаркет в километре от дома и пытается совершить покупки. В магазин малыша отправила его мама. Она не видит ничего плохого в такой самостоятельности Хироки.

В магазине малышу все время требуется помощь взрослых: взять корзину для покупок, достать нужные товары с верхних полок. Пакеты с продуктами ребенок несет домой уже сам. Дорога домой растягивается на полчаса.

Зрители реалити-шоу обвинили мать в жестоком обращении с Хироки. С ними согласилась и детский психолог Элисон Макклимот.

«Я категорически не согласна с этой идеей», — прокомментировала шоу эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, как участница шоу «Звезды в Африке» удивила участников своим появлением.

Истории,Netflix,
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