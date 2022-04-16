Русский Джек-потрошитель, который держал в страхе Петербург

Хотя журналисты сравнивали его с британским серийным убийцей, он предпочитал называть себя Вадим Кровяник или Кровопийца. Его можно назвать первым зарегистрированным маньяком на территории дореволюционной России. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Карамора» Кадр из сериала «Карамора»

Первого июля 1909 года в Неве выловили тело двадцатилетней девушки по вызову Анны Блюментрост. Неизвестный убийца нанес двенадцать ножевых ранений. Больше всего пострадало лицо, шея и плечи жертвы, так что опознать молодую женщину удалось не сразу. Промысел дам полусвета никогда не был легким и безопасным, но на этот раз они по-настоящему запаниковали. Делом занялся лично начальник петербургской сыскной полиции Владимир Филиппов, один из самых знаменитых следователей своего времени.

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15 июля того же года в номере дешевой гостиницы «Дунай» на Лиговском проспекте коридорным была обнаружена еще одна жрица любви Екатерина Герус. Несчастной нанесли 20 ножевых ударов, а потом задушили. Коридорный вспомнил, что в восемь часов утра из номера вышел молодой мужчина, похожий на моряка, и попросил его разбудить даму через час. По заключению медиков орудием убийства мог быть морской нож. Самыми яркими приметами были бородка и довольно длинные руки. Следствие пришло к выводу, что оба убийства совершил один и тот же человек.

24 июля произошло нападение неизвестного мужчины на молодую горничную Зинаиду Левину. Он попытался ее зарезать, но женщину спасли прохожие. Свидетели и сама жертва позже рассказали, что мужчина с бородкой напал на нее с воплем «Смерть красавицам!». А уже на следующий день пришло известие, что тип с теми же приметами — длинные руки и моряцкая бородка — попытался убить девушку по вызову, которая работала в публичном доме на Коломенской улице. Однако и в этом случае жертве удалось спастись. Посетители борделя, а также близлежащих питейных заведений вспомнили, что мужчина представлялся как Вадим Кровяник и рассказывал, что служит на флоте. Также следователи отметили, что все жертвы маньяка были темноволосыми.

17 сентября 1909 года коридорный гостиницы «Кяо» поднял тревогу. Мужчина снял номер для свидания с девушкой по вызову Марией Бутошниковой, которую персонал отеля хорошо знал. Шум в номере насторожил коридорного, так что в конце концов он решился заглянуть в замочную скважину и остолбенел, увидев бездыханное тело женщины, залитое кровью. Коридорный позвал на помощь других сотрудников. Убийца, который как раз вышел из номера, успел ударить его ножом, но персонал гостиницы смог его скрутить и вызвал полицию. На теле Бутошниковой нашли 35 ножевых ранений. Рядом лежала записка: «Деньги взяты за труд отправки на тот свет и потому, что мертвым они не нужны». Также в записке серийный убийца брал на себя ответственность и за убийство Екатерины Герус. Он подписался как Вадим Кровяник.

Маньяком оказался совсем молодой человек Николай Владимирович Радкевич. Он долго не желал сообщать о себе никаких сведений и постоянно менял показания. Сначала он признался в трех эпизодах, потом заявил, что виновен лишь в убийстве Бутошниковой, потому что она взбесила его тем, что завысила цену за ночь. Мнения медицинских экспертов также разделились. Одни пришли к выводу, что Радкевич садист, который полностью сознавал тяжесть своих действий. Другие же настаивали, что у него дегенеративные нарушения на почве навязчивой идеи. Все это время — больше двух лет — он находился в психиатрической больнице святого Николая Чудотворца на реке Пряжке.

В конце концов Радкевич рассказал следующую историю. В юности он был кадетом Аракчеевского корпуса в Нижнем Новгороде. В 14 лет его соблазнила распущенная молодая женщина. Позже она его бросила, но при этом успела заразить сифилисом. Когда Радкевич узнал о своем диагнозе, то разозлился и напал на бывшую пассию. Однако другой ее кавалер защитил даму, а его отправил в участок. В итоге из Кадетского корпуса он был исключен и ему пришлось покинуть город из-за огласки. Тогда-то Радкевич и принял решение избавить мир от развратных женщин. Поразмыслив, он остановился на жрицах любви, так как добраться до них было легче всего. На жизнь он зарабатывал, нанявшись на флот простым матросом, а между рейсами жил в ночлежках. Радкевич отказался назвать место рождения и рассказать о своих родственниках, упомянув только, что появился на свет в 1888 году.