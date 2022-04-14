Законы гарема, которые не показали в «Великолепном веке»

Сериал «Великолепный век» многих зрителей поражает своей жестокостью. И действительно, в этой истории полно страшных сцен: казни, поджоги, драки и так далее. На деле же создатели телесаги пожалели зрителей, не став рассказывать обо всех суровых законах главного дворца.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» Кадр из сериала «Великолепный век»

Гарем султана Сулеймана в «Великолепном веке» был показан как цветник, сплошь состоящий из юных красавиц. В реальной истории внешние данные девушек тоже были очень важны. Ничем не выделяющиеся рабыни рассчитывали разве что на должность служанки во дворце. Попасть в покои повелителя могли только единицы. И таким счастливицам везло, если им удавалось родить наследников престола.

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Но и любовь султана оборачивалась для невольниц большой бедой. Это в сериале показали, что совершившая несколько серьезных проступков Махидевран-султан оставалась в Топкапы. Настоящие падишахи могли отдать приказ о казни, даже если фаворитка просто переставала нравиться.

Примечательно, что способы расправы над неугодными девушками не ограничивались удушением шелковым шнурком. К примеру, несчастную связывали, сажали в мешок из кожи и кидали к приговоренной змею. В «Великолепном веке» таких зверств по понятным причинам не показывали, все же создателям приходилось думать об аудитории. Впрочем, сериальные султанши спокойно отдавали приказы утопить неугодных людей в Босфоре. И все поклонники истории помнят, как именно оборвалась жизнь Садыки – венгерка пошла ко дну Босфора, заключенная в мешке. Смерть от удушения шнурком в реальном гареме считалась легкой.

Несмотря на все суровые порядки при османском дворе, многие отца мечтали отправить туда дочерей. Особенно кавказские князья хотели видеть наследниц возле султанов. Рабынь из простого народа приобретали в совсем юном возрасте. Девочкам было по пять лет, когда их забирали от родителей. До наступления 12-14 лет будущих наложниц обучались музыки, танцам, чтению, и, конечное же, узнавали секреты обольщения мужчин. К слову, в «Великолепном веке» настолько молодых рабынь не показывали. В Топкапы все невольницы выглядели вполне взрослыми девушками.

В гареме царила строгая иерархия. Рабыни не могли претендовать на какую-либо власть даже в том случае, если рожали детей от султана. Исключение составляла мать падишаха. Валиде занимали почетное место в гареме, распоряжались наложницами и сами выбирали среди рабынь девушек, достойных пройти по «золотому пути» — то есть попасть в покои повелителя. К слову, именно поэтому мать султана Сулеймана так сильно не любила Хюррем в «Великолепном веке». Из-за влюбленности падишаха русская наложница начала угрожать власти Валиде.

В сериале лишь мельком отразили еще один интересный закон гарема. По прошествии девяти лет рабыни получали право покинуть дворец, но только с позволения падишаха. Кроме того, получившие свободу женщины могли рассчитывать на поддержку султана и Валиде, которые покупали экс-рабыням дом, обеспечивали приданным и искали мужа. Разумеется, чаще всего решением всех этих вопросов занималась мать правителя. Так что те зрители, которые так и не поняли, куда делась верная подруга Хюррем Гюльнихаль-хатун — ее просто отдали замуж.