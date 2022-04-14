Что нельзя делать 14 апреля — в день Марьи пустые щи

14 апреля отмечается народный праздник Марья пустые щи. Этот праздник получил имя Марии Египетской, а также назывался так из-за того, что к середине апреля у крестьян заканчивался зимний запас капусты, из-за чего щи уже не были такими наваристыми. Это служило поводом для шуток, но на самом деле в пустые щи добавляли крапиву и щавель, которые к этому моменту уже зеленели.
Христианская святая Мария Египетская считается покровительницей кающихся женщиной. Она родилась в Египте, а уже в 12 лет ушла из дома, уехала в Александрию и стала падшей женщиной.
Однажды она пыталась зайти в храм Гроба Господня вместе с паломниками, но какая-то сила начала ее удерживать. Тогда она начала усердно молиться и смогла войти. После этого она кардинально изменила свою жизнь: ушла в пустыню и жила 47 дней в покаянии и посте. С тех пор Мария помогала людям и женщинам, которые к ней обращались.
В этот день едят щи и другие блюда из капусты, а также готовят сад и огород к посадке растений. По старому стилю этот праздник приходился на первое апреля, поэтому считалось удачей обмануть шуткой 12 человек в этот день. Девушки подшучивали над своими возлюбленными, чтобы показать им заинтересованность.
Если в дом зашла незамужняя девушка, то за ней обязательно закрывали дверь.
В этот день нельзя убивать пауков. Считается, что это может привести к несчастью.
Не рекомендуется объедаться 14 апреля.
В древности погоду предсказывали по природным явлениям, происходящим в определенный день. Так, если на небе не было видно звезд, значит, скоро будет тепло. Если 14 апреля светило солнце, значит, такая погода сохранится надолго. Если погода сегодня дождливая, то обещали хороший урожай грибов.