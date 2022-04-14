Что нельзя делать 14 апреля — в день Марьи пустые щи

14 апреля отмечается народный праздник Марья пустые щи. Этот праздник получил имя Марии Египетской, а также назывался так из-за того, что к середине апреля у крестьян заканчивался зимний запас капусты, из-за чего щи уже не были такими наваристыми. Это служило поводом для шуток, но на самом деле в пустые щи добавляли крапиву и щавель, которые к этому моменту уже зеленели.

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Христианская святая Мария Египетская считается покровительницей кающихся женщиной. Она родилась в Египте, а уже в 12 лет ушла из дома, уехала в Александрию и стала падшей женщиной.

Однажды она пыталась зайти в храм Гроба Господня вместе с паломниками, но какая-то сила начала ее удерживать. Тогда она начала усердно молиться и смогла войти. После этого она кардинально изменила свою жизнь: ушла в пустыню и жила 47 дней в покаянии и посте. С тех пор Мария помогала людям и женщинам, которые к ней обращались.

Что можно делать

В этот день едят щи и другие блюда из капусты, а также готовят сад и огород к посадке растений. По старому стилю этот праздник приходился на первое апреля, поэтому считалось удачей обмануть шуткой 12 человек в этот день. Девушки подшучивали над своими возлюбленными, чтобы показать им заинтересованность.

Если в дом зашла незамужняя девушка, то за ней обязательно закрывали дверь.

Что нельзя делать

В этот день нельзя убивать пауков. Считается, что это может привести к несчастью.

Не рекомендуется объедаться 14 апреля.

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