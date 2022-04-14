Кто был первым пациентом с ВИЧ в СССР

В 2022 году выйдет российский сериал "Нулевой пациент" о первой в СССР вспышке ВИЧ. В основе проекта - история о 75 детях из калмыцкого города Элиста, которые заразились вирусом из-за халатности медиков. Кто был первым ВИЧ-инфицированным в Советском Союзе, что об этом говорила власть и почему виновные во вспышке болезни остались безнаказанны? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из тизера к сериалу "Нулевой пациент" Кадр из тизера к сериалу "Нулевой пациент"

Первые случаи ВИЧ в мире

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Первый случай вируса иммунодефицита человека был зафиксирован 41 год назад - в 1981 году. ВИЧ выявили у мужчин, поддерживающих однополые связи, в округах Лос-Анджелес и Ориндж, в штате Калифорния. Позже нехарактерные для этих групп лиц симптомы развития пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши обнаружили у употребляющих наркотики и работниц сферы интимных услуг.

Вирус открыли в 1983 году французский вирусолог Люк Монтанье их Института Пастера и его коллега Барре-Синусси. Они впервые описали ВИЧ и назвали его причиной возникновения синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД, AIDS). За эту научную работу ученые получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины.

В середине 1980-х годов в США, Великобритании и Франции были начаты масштабные общественные кампании по профилактике ВИЧ и просвещению населения, открыты горячие линии по поддержке и информированию пациентов. Тогда же началась разработка вакцин и лекарств.

Что говорили в СССР

В СССР не верили в возможность распространения ВИЧ на территории Советского Союза. Официальные лица заявляли, что такого заболевания в стране нет, и его "изобрел Пентагон в лаборатории методов биологической войны".

"В Америке СПИД бушует с 1981 года, это западная болезнь. У нас нет базы для распространения этой инфекции, так как в России нет наркомании, гомосексуализма и проституции",

- говорил в эфире программы "Время" в 1986 году министр здравоохранения РСФСР Анатолий Потапов.

В западных СМИ называли виновниками распространения болезни африканские страны, в советских газетах писали, что это намеренная дискредитация дружественных СССР государств.

Официально СПИД признали в Советском Союзе в 1987 году. 25 августа вышел указ о предотвращении распространения заболевания, после чего к угрозе распространения ВИЧ стали относиться более серьезно. Однако в течение двух лет до этого на Соколиной горе в Москве уже работала лаборатория, где обследовали пациентов.

Нулевой пациент

Первым человеком, завезшим ВИЧ в СССР, считают военного переводчика Владимира Красичкова. В 1981 году он был в командировке в Танзании, где вступал в половые связи с мужчинами. Вернувшись в Москву, Красичков работал в воинской части, где практиковал однополые отношения с солдатами. Вскоре его самочувствие ухудшилось, и у него обнаружили ВИЧ. Из 25 солдат зараженными также оказались пятеро. Один из них был донором крови, что также поспособствовало распространению заболевания. Красичков стал "наглядным пособием" для изучавших инфекционные болезни.

Вспышка ВИЧ в Калмыкии

В ноябре 1988 года в Калмыцкой АССР произошла первая крупная вспышка ВИЧ. В республиканской детской больнице Элисты медики столкнулись с массовой пневмонией и бронхитом, которые не поддавались лечению. Врачи отправили несколько образцов анализов в Москву и получили диагноз: СПИД. ВИЧ-положительными оказались 75 детей и четыре женщины в городе.

Источником заболевания в Калмыкии оказался проходивший в 1982 году службу на флоте мужчина. Будучи в Конго, он переспал с инфицированной женщиной и заразил жену, которая вскоре родила ребенка. Новорожденного госпитализировали в детскую больницу, где он скончался. В медучреждении, где находился ребенок, инспекция выявила большое количество нарушений санитарных норм. Как оказалось, на стерилизацию попадала только половина шприцов. Металлические многоразовые шприцы медики ополаскивали под краном или обрабатывали физраствором. Одного хватала на уколы всему отделению младенцев. Это стало причиной распространения ВИЧ среди наблюдавшихся в педиатрической больнице Элисты детей и нескольких взрослых.

Инфицированных отправляли на лечение в разные города страны: в Волгоград, Астрахань, Набережные Челны, - там продолжалось распространение болезни. В 1990 году было уже более 270 зараженных детей.

Медики, ставшие виновниками заражения ВИЧ 75 детей, не понесли никакого наказания. Тогдашний министр здравоохранения СССР Евгений Чазов сделал выговор врачам, но уголовной ответственности не последовало. Уголовное дело, возбужденное в 1989 году, было прекращено в 2001 году. В 2011 году Следственный комитет возобновил его, но наказан никто так и не был. Дело прекратили по истечении срока давности.

Травля инфицированных

Распространившаяся через СМИ информация о вспышке ВИЧ в детской больнице Элисты спровоцировало панику среди населения. К зданию приходили жители с плакатами "Здесь живет СПИД" и "Отмоем родину от СПИДА". Многим инфицированным пришлось уехать из города, детей не брали в школы и детские сады из-за страха заражения. Одна из заразившихся пыталась наложить на себя руки.

С травлей столкнулись и здоровые дети из Калмыкии. Автобус с приехавшими в пионерский лагерь детьми закидывали камнями.

"На нас показывали пальцем. Обзывали спидоносцами. Под разными предлогами увольняли с работы. В ребятах, пострадавших по вине медиков, люди вплоть до их смерти видели угрозу. Они не искали виновных среди врачей, не обвиняли за бездействие следователей — шарахались от малышей с ВИЧ и их мам и пап. Да что говорить, если даже родственники от нас отвернулись",