Какую правду о гаремах скрыли в "Великолепном веке"

В сериале "Великолепный век" довольно много жестоких сцен, однако создатели проекта все же пожалели зрителей, не став показывать все ужасы, которые могли происходить в гаремах. "Рамблер" расскажет, по каким правилам жили наложницы на самом деле.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

Отбор

В первую очередь, попасть в гарем могла совершенно не каждая девушка. Существовал ряд критериев, по которым проводился отбор. Так, например, бедра и талия потенциальных наложниц должны были быть в пропорции два к трем. Кроме этого, их проверяли на девственность. Также девушка не должна была храпеть и даже разговаривать во сне.

Следующий этап

Тем, кто прошел отбор, далее предстояло принять ислам и заняться изучением Корана. Некоторые также обучались литературе, поэзии, каллиграфии, придворному этикету, игре на музыкальном инструменте, танцам. Но, главное, каждая из них должна была стать профессиональной соблазнительницей. Ведь все наложницы стремились так или иначе обратить на себя внимание, чтобы продвинуться по так называемой карьерной лестнице.

Здоровье и питание

Внимательно следили и за их состоянием здоровья. Для наложниц проводились регулярные активные занятия спортом, зачастую это были танцы. Девушкам приходилось танцевать с утяжелителями в виде металлических браслетов на голенях и запястьях. Также наложницы танцевали в воде с парами, делая при этом упражнения на растяжку.

Что касается питания, то наложницы питались в среднем семь раз в день. Однако их порции были совсем небольшими, не более 250 граммов за один прием. При этом питание было довольно разнообразным: кисломолочный напиток айран, овощи, фрукты, курица, яйца, кофе, изюм, финики, морепродукты и многое другое. А десерт полагался лишь тем, кто проведет ночь с хозяином, а такая честь выпадала далеко не каждой.