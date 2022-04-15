Зачем рыбы меняют пол

Мы привыкли делить большинство живых существ на самок и самцов. Встречаются в природе и гермафродиты: особи, у которых есть и мужские, и женские органы одновременно. Но есть и такие организмы, которые, родившись, например, самками, с течением времени могут превратиться в самцов. Так, успешно пол в течение жизни меняют некоторые рыбы. Для чего они это делают, читайте в материале "Рамблера".

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Не всем рыбам дана природой способность менять пол, но некоторые наделены этим преимуществом. Например, превращаться из самок в самцов умеют рыбы-попугаи и губаны.

Из икринок рыб губанов, как правило, рождаются самки. В свою очередь они подрастают, несколько раз откладывают икру, а затем становятся самцами. Таким образом самки наделены возможностью не стареть! Самками могут быть только молодые, а подросшие, опытные особи — это уже самцы.