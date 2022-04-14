"Огонь на суда, разорение Западу": что Нострадамус предсказывал миру

Фармацевт и алхимик Мишель де Нотрдам, более известный всему миру как Нострадамус оставил потомкам свои собственные предсказания о том, что будет с миром в будущем. Несмотря на то, что он жил в XVI веке, многие его слова сбываются до сих пор.

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Сам он писал, что все свои предсказания он излагает в сильно завуалированной форме, так как боится нанести вред настоящему и будущему человечества. В итоге, в сборник его пророчеств вошли четверостишия — катрены, в которых он изложил свои мысли.

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Из предсказаний Нострадамуса уже сбылось многое, в том числе и то, что он писал о России. Так, он предвидел смену царствования Рюриковичей родом Романовых, революцию и кровавый террор, а также падение коммунизма и многое другое.

Теперь же исследователи и историки ищут в пророчествах Нострадамуса то, что еще он мог предсказывать России. Многие важные события уже сбылись, и теперь все хотят знать, что же будет со страной в будущем.

Известно, что Нострадамус предсказывал переломный момент, который повлияет на передел мира, и случится он из-за противостояния Востока и Запада.

“Морской бой ночью будет выигран,

Огонь на суда, разорение Западу.

Большой новый корабль окрашен охрой.

Ярость к побежденному, — и победа в тумане”, — говорил Нострадамус о столкновении с Западом.

Он также предрекал, что перед началом масштабного конфликта между Востоком и Западом рядом с Землей пролетит крупный астероид. При этом, многие исследователи пророчеств Ванги и Нострадамуса говорят, что подобные предсказания обсуждаются уже более 30 лет. Из-за того, что они были даны слишком завуалировано, они могут быть притянуты к различным вооруженным конфликтам, происходящим на Земле.

Как трактуют некоторые историки слова Нострадамуса, сейчас Европа стоит перед сложным выбором. Ей предстоит выбрать определенную сторону. Он также заявил, что возможен раскол между европейскими странами из-за того, что они решат примкнуть к разным сторонам конфликта, и соседи окажутся по разные стороны баррикад.