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2 часа назад

Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей после недели неудач на работе

В США женщина выиграла 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) по лотерейному билету, который подарил ей муж. Об этом сообщает UPI.

Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей после недели неудач на работе

Учительница младших классов Робин Мехиа из города Турмонт, штат Мэриленд, рассказала, что получила выигрышный билет в подарок от мужа, который хотел поднять ей настроение после недели неудач на работе. Мужчина приобрел билет лотереи Ca$H to Go в местном круглосуточном супермаркете. Когда его жена стерла защитную полосу билета, оказалось, что она стала обладательницей крупной суммы.

Мехиа утверждает, что никогда не была поклонницей лотерей и играла очень редко. Свалившийся на нее выигрыш женщина пустит на покупку нового дома.

«Мы откладывали деньги на первый ипотечный взнос и думали, что соберем нужную сумму к концу года, но теперь можно не ждать», — заявила счастливая победительница.

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