Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей после недели неудач на работе

В США женщина выиграла 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) по лотерейному билету, который подарил ей муж. Об этом сообщает UPI.

Учительница младших классов Робин Мехиа из города Турмонт, штат Мэриленд, рассказала, что получила выигрышный билет в подарок от мужа, который хотел поднять ей настроение после недели неудач на работе. Мужчина приобрел билет лотереи Ca$H to Go в местном круглосуточном супермаркете. Когда его жена стерла защитную полосу билета, оказалось, что она стала обладательницей крупной суммы.

Мехиа утверждает, что никогда не была поклонницей лотерей и играла очень редко. Свалившийся на нее выигрыш женщина пустит на покупку нового дома.