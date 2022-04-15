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5 часов назад

Тит Ледолом и "Барыш-день": что нельзя делать 15 апреля

Мира Маркина

15 апреля православная церковь отмечает день памяти Тита Чудотворца. А день этот прозвали в народе Титом Ледоломом, потому что именно 15 апреля обычно "вскрывались" реки и озера и начинался ледоход. Выходить на лед больше нельзя - опасно.

Тит Ледолом и "Барыш-день": что нельзя делать 15 апреля
Фото: pixabay.compixabay.com

Для людей, занимающихся торговлей, этот день не должен быть выходным - считалось, что 15 апреля нужно устроить распродажу - она поможет выручить больше денег. Но на себя их тратить не стоит - всю выручку рекомендовалось отдать на благотворительность. А конец рабочего дня отметить весело и широко - это сулит хорошие продажи на весь год. Торговцы дали этому дню свое название - "Барыш-день".

Сегодняшний день не стоит проводить в одиночестве - это может привлечь неприятности. Если провести время не с кем, сходите в людное место, посетите театр или просто торговый центр.

Также сегодня не стоит тревожиться, грустить и негативно мыслить - такое настроение может затянуться. Посмотрите на все с позитивом и оптимистичным настроем.

Обязательно рекомендовалось сменить постельное белье - если лечь сегодня спать на уже использованное белье, сон будет тяжелым.

Используйте сегодня в своем образе хотя бы одну вещь ярко-красного цвета - это принесет счастье и финансовое благополучие.

Погодные приметы

  • Раскаркались вороны - к ненастной погоде.
  • Лед еще не сошел - весной будет плохая рыбалка.
  • Галки собираются в стаи - ожидается похолодание.
  • Воркуют голуби - ожидается потепление.
  • Если лед после вскрытия тонет в воде - год предстоит непростой.
  • Клин журавлей тянется в южную сторону — год будет неурожайным.
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