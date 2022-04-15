Что такое «испанский стыд» и откуда пошло выражение

Выражение «испанский стыд» твердо укоренилось в лексиконе большинства русскоговорящих людей. Это чувство испытывают регулярно многие. Что оно означает, почему возникает испанский стыд и причем тут на самом деле Испания? Рассказываем в материале «Рамблера».

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Что означает выражение «испанский стыд»

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В русском языке выражение «испанский стыд» означает чувство сильного смущения за действия других людей. В словарях синонимами к нему приводят «эмпатическое» или «заместительное» смущение. Особенность в том, что испанский стыд может быть направлен только на других людей. Он никогда не испытывается по отношению к самому себе: это позор за других.

Откуда взялось выражение «испанский стыд»

Есть несколько теорий происхождения выражения «испанский стыд». Самой популярной является та, согласно которой в испанском языке раньше всего появился термин «vergüenza ajena». Он переводится как «позор за другого». Проявление испанского стыда свойственно всем людям, вне зависимости от национальности, однако считается, что именно испанцы первыми придумали название этому явлению. В Германии для обозначения этого чувства появилось выражение Fremdschämen, которое дословно переводится как «стыд за чужака». В финском языке есть аналогичное выражение - myötähäpeä, что означает «совместный стыд».

Еще одна версия происхождения выражения «испанский стыд» отсылает к библейским сюжетам. Согласно народным преданиям, Иуду замучила совесть, и он повесился на осине. Даже дереву было стыдно за смерть предателя на своих ветвях. На иврите осина звучит как «аспа» или «испа», поэтому могло появиться выражение «испанский стыд».

Также в интернете распространена теория о том, что чувство испанского стыда изначально было связано с испаноязычными сериалами конца 1990-х годов. Происходящее на экране было настолько неправдоподобным, что вызывало у зрителей неловкость.

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Почему возникает испанский стыд

Чувство стыда диктуют социальные нормы. Попавший в неловкую ситуацию считается нарушителем этих самых норм. Посторонний человек проецирует происходящее на себя, становится свидетелем и как бы соучастником этого процесса и испытывает чувство испанского стыда в результате такого поведения. Есть несколько объяснений, почему возникает испанский стыд, с точки зрения психологии.

Страх отвержения

Эволюционно так устроено, что человеку важно быть частью коллектива, и он боится стать изгоем. Страх отвержения возникает, когда мы видим, что кто-то может стать отвергнутым обществом. Становится стыдно за действия других людей, потому что в следующий раз подобное может произойти и с нами, либо такое уже когда-либо происходило, и человек не хочет повторить аналогичный опыт.

Эмпатия

Еще одна причина, по которой человек испытывает чувство испанского стыда, - развитая эмпатия. При виде попавшего в неловкую ситуацию человека нам становится стыдно, потому что мы начинаем сильно ему сопереживать. Из-за такого поведения мы можем испытывать даже физическую боль. Дело в том, что чувство эмпатии активирует участки головного мозга, которые связаны с ощущением боли. Позор за других заставляет нам испытывать неприятные чувства, появляется желание уйти и не видеть происходящее.

Чувство ответственности

Испанский стыд может также часто возникать у людей с повышенным чувством ответственности. Им кажется, что они тоже отвечают за поступки окружающих, и испытывают чувство вины. Начинает возникать ощущение, что провал другого приравнивается к собственному провалу.

Эгоцентризм

Часто испанский стыд возникает потому, что человеку кажется, что кто-то в результате такого поведения его позорит. Например, партнер выпалил неуместную шутки в компании, пришел на мероприятие в неподобающей одежде или же напился и начал вытворять безумные поступки на чужой свадьбе. При этом степень ощущения испанского стыда зависит от того, насколько близок нам человек, попавший в неловкую ситуацию. Здесь также играет роль заниженная самооценка, так как нам очень важно, что о нас подумают другие.

Как бороться с чувством испанского стыда

Психологи советуют работать с чувством испанского стыда, особенно, если человек испытывает сильный дискомфорт от своих переживаний. Вот несколько шагов, которые могут помочь справиться с неприятными ощущениями в момент, когда становится стыдно за действия постороннего: