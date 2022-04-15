Оркестр "Титаника": что не так в истории с музыкантами

О храбрости оркестра, до последнего момента исполнявшего музыкальные композиции на тонущем лайнере, известно всем. Хотя бы по фильмам, посвященным знаменитому затонувшему кораблю. Ни один из музыкантов не выжил: все они предпочли погибнуть в водах океана, до самого конца занимаясь любимым делом и стараясь поддержать пассажиров. Но сколько человек на самом деле было в этом оркестре и какую композицию они исполнили самой последней, известно не всем. А между тем, на вопрос о мелодии, звучавшей на «Титанике» в его последние минуты, пытаются ответить до сих пор. О загадках, оставленных музыкантами «Титаника», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

С легкой руки режиссеров фильмов о «Титанике» (в частности, Джеймса Кэмерона) многие привыкли считать, что в оркестре, развлекавшем пассажиров лайнера, было пять человек. Но это не так. На самом деле, на «Титанике» работали восемь музыкантов, просто разделены они были на два оркестра: квинтет и струнное трио.

Видео дня

Основным считался квинтет, в который входили Уоллес Хартли (скрипка), Джон Уизли Вудворт (виолончель), Перси Тейлор (альт), Фред Кларк (контрабас) и Теодор Брэдли (фортепиано). Учитывая то обстоятельство, что для полноценного исполнения музыкальных композиций в полном составе музыкантам было необходимо пианино или рояль, играть они могли только в определенных местах. На основной палубе инструмента не было. Следовательно, в роковую ночь играть на ней (как нас убеждают режиссеры фильмов о катастрофе лайнера) квинтет просто не мог. Однако, музыканты все же действительно исполняли музыкальные произведения в течение всего времени, пока «Титаник» тонул. Вопрос в том, где же именно они это делали.

Кадр из фильма "Титаник"

Основываясь на свидетельствах очевидцев, исследователи склонны считать, что свои последние минуты музыканты провели в холле первого класса на шлюпочной палубе, в районе Парадной лестницы. Пианино здесь было, а конструкция помещения позволяла музыке свободно распространяться так, что ее было слышно и снаружи.

Музыканты струнного трио, Джон Хьюм (первая скрипка), Джордж Кринс (вторая скрипка) и Роджер Брику (виолончель), тоже играли в ту роковую апрельскую ночь. Обычно судовое трио работало в холле кормовой лестницы на палубе В. Судя по воспоминаниям пассажиров, которым удалось спастись и которые находились в районе палубы В в ночь катастрофы «Титаника», музыканты последние часы своей жизни провели именно там. Поскольку люди слышали там музыку, а от Парадной лестницы, где располагался квинтет, до этой палубы звуки просто не могли доноситься.

Оба оркестра играли более двух часов после столкновения лайнера с айсбергом и до самой его гибели. В самый разгар паники и всеобщего хаоса музыканты старались помочь пассажирам, насколько это возможно успокоить их. Музыка звучала, как принято считать, до момента гибели самих музыкантов.

Спорным остается вопрос о том, какая же музыкальная композиция на «Титанике» стала последней. 20 апреля 1912 года вышел номер газеты Daily Mirror, в котором было сказано, что музыканты квинтета тонущего «Титаника» играли «Ближе к Тебе, Господи», когда лайнер шел на дно. Именно поэтому долгое время считалось, что именно эта композиция была последней, которую удалось исполнить отважным музыкантам. Однако, исследователи катастрофы позже отметили, что эту композицию упоминали те люди, которые смогли сесть в шлюпки одними из первых и раньше всех эвакуироваться с тонущего корабля. Другие же спасшиеся пассажиры «Титаника» утверждали, что позже музыканты начали исполнять более оптимистичную музыку, чтобы поддержать дух людей.

Кадр из фильма "Титаник"

В пользу того, что именно «Ближе к Тебе, Господи» все же стала последней композицией, сыгранной квинтетом лайнера, говорит рассказ близкого друга руководителя ансамбля Уоллеса Хартли. По словам приятеля скрипача Хартли незадолго до отправления «Титаника» говорил о том, что если ему будет суждено оказаться на тонущем судне, лучшее, что он сможет сделать, это сыграть «Ближе к Тебе, Господи».

Еще одной композицией, которую называют возможным последним музыкальным произведением, сыгранном на «Титанике», называют «Осень». Ее упоминали младший радист лайнера, пассажирка второго класса и еще несколько человек. По мнению исследователей, скорее всего речь шла о композиции «Осень» Арчибальда Джойса, поскольку в тот год она была очень популярна, а кроме того, именно она была включена в «Музыкальный Сборник Уайт Стар Лайн».