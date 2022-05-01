Как цунами вызвало всплеск паранормальной активности в Японии

В марте 2011 года на прибрежный город Исиномаки обрушилось разрушительное цунами, вызванное землетрясением силой 9 баллов. Оно унесло жизни около 15 тысяч человек (две с половиной тысячи пропали без вести). Это землетрясение занимает четвертое место в списке самых серьезных сейсмологических катастроф в мире. Спустя несколько лет выяснилось неожиданное мистическое последствие трагедии. Подробнее о нем читайте в материале “Рамблера”.

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В 2016 году аспирантка факультета социологии Юка Кудо решила провести исследование о том, как трагедия отразилась на жизни горожан. Респонденты не спешили откровенничать. Что было в целом неудивительно. Японцы – народ сдержанный. Да и катастрофа для многих превратилась в личную трагедию. Тем не менее, Юке удалось опросить не менее ста человек. Самыми интересными сведениями поделились японские таксисты.

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Не сговариваясь между собой, они рассказывали о странных пассажирах, которые испарялись из такси прямо во время поездки.

Один водитель припомнил, как в жаркий день к нему в автомобиль на заднее сиденье села молодая японка в необычайно теплом для сезона пальто. Она попросила отвезти ее в район Минамихама. Сбитый с толку таксист сказал, что этот район был практически уничтожен во время цунами. Затем он услышал, пожалуй, самый неожиданный вопрос за всю свою карьеру в такси – «я умерла?» Когда он ошеломленный обернулся, девушки на сиденье не было.

Другой таксист рассказал, как молодой человек-пассажир попросил его съездить на гору Хиерияма. Но как только они прибыли, мужчина исчез. В другой раз пассажир попросил доставить его по адресу проживания. Но когда водитель приехал, он обнаружил, что дом был разрушен в результате катастрофы.

— Ты уверен, что это правильное место? — спросил таксист пассажира.

Однако мужчины уже не было.

У пассажиров-призраков нашлась общая черта — все они были молоды. Для автора диссертации, Юки Кудо, эта деталь была решающей. Она решила, что молодые люди, вероятно, испытывают горечь из-за разлуки с близкими. А машина такси превращается для них в своеобразную “комнату причастия”, где они могут излить свою боль.

Таксисты оставались недовольны встречей в призраками. Потому что как только поездка начиналась, срабатывал счетчик. И если пассажир испарился, то счет приходилось оплачивать водителю. Поскольку таксисты несли финансовые потери, Кудо поверила их рассказам.

После цунами ходили слухи о “призрачных очередях”, выстроенных возле бывших магазинов. Один мужчина навлек беду тем, что перенес пару буддийских статуй из своего заболоченного дома в новое место. После этого его дети стали сильно болеть, а сам он ощущал, как некто ходит по его груди ночью. На помощь семье вызвали экзорциста Кэнсе Айзаву. Он якобы видел призраков без конечностей и даже без головы в стенах дома.

Другой случай с “призраками цунами” в своей книге описал Ричард Ллойд Парри. Он привел историю Такаси Оно (псевдоним реального человека), который жил за много миль от места трагедии. Но однажды он поехал на пляж, чтобы осмотреть разрушения, и был потрясен увиденным. А уже дома с Такаси стали происходить странные вещи.

“В тот же вечер он вернулся, сел с семьей обедать, выпил чай, банку пива, а потом начал кататься по земле. Издавая звериные звуки, выбегал в поле за своим домом, катался по грязи к ужасу жены и матери. Он проснулся на следующий день, ничего об этом не помня. И так продолжалось три дня. Он говорил как-то странно, гортанным голосом, угрожал расправой, говорил о мертвых. Родные Такаси в конце концов убедили его пойти к священнику, который читал буддийские сутры и изгонял этих духов, и вскоре после этого он почувствовал себя намного лучше”.