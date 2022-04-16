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4 часа назад

Россиянка рассказала о работе в индустрии для взрослых в США

Даша Краснова

Девушка из России пять лет прожила в Америке и рассказала, как начала свою работу в индустрии для взрослых. Ее слова передает "Мослента".

Россиянка рассказала о работе в индустрии для взрослых в США
Фото: https://unsplash.com/https://unsplash.com/

У Аюми есть муж и по-началу их жизнь за границей была непростой. Мужчина не знал английского и не хотел учить язык, поэтому устроился грузчиком на работу. Рассказчица вкладывала накопленные деньги в образование. Она окончила колледж и занималась вокалом.

Но со временем материальное положение семьи становилось все хуже, и она начала думать, как заработать денег на двоих. Примерно в тот же момент в социальных сетях она получила предложение о хорошо оплачиваемых эротических съемках для известного американского журнала Hastler.

«В США к подобным вещам совсем другое отношение. Для американцев секс-индустрия — такая же, как и любая другая. Если в России к людям, задействованным в ней, отношение скорее негативное, там — наоборот», — рассказала Аюми. Она не сразу приняла предложение из-за семейных традиций. «Меня учили, что замуж нужно выйти один раз, а секс может быть только после свадьбы. Но Америка стерла все эти границы», — объяснила ход своих мыслей россиянка.

Ее последним барьером оставался муж. Они поговорили о решении Аюми, однако реакция супруга удивила девушку. Он не стал ее отговаривать, а поддержал.

«Милая, ты такая красивая везде. Грех миру не показать. Пусть смотрят и завидуют».

До этого мы рассказывали, как разбудить либидо и вернуть секс в отношения.

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