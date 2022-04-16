Россиянка рассказала о работе в индустрии для взрослых в США

«В США к подобным вещам совсем другое отношение. Для американцев секс-индустрия — такая же, как и любая другая. Если в России к людям, задействованным в ней, отношение скорее негативное, там — наоборот», — рассказала Аюми. Она не сразу приняла предложение из-за семейных традиций. «Меня учили, что замуж нужно выйти один раз, а секс может быть только после свадьбы. Но Америка стерла все эти границы», — объяснила ход своих мыслей россиянка.