«Семерка»: чем занимается самый секретный отдел МВД

Несмотря на действительно серьезную засекреченность оперативно-поисковых подразделений МВД РФ эта служба полиции периодически попадает в скандальную хронику – ее сотрудники пытаются незаконно заработать на стороне тем, чему их научили.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Чем они занимаются

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У секретного управления МВД и его структурных подразделений (они имеются во всех регионах России) давняя история – так называемые «топтуны» или "наружка", они же шпики, а по сути наружные наблюдатели, состояли в штате еще царской полиции. «Семеркой» нынешнее оперативно-поисковое бюро МВД называют по старинке – оно стало правопреемником советского 7-го управления МВД СССР, курировавшего службу наружного наблюдения.

О функциях и задачах сотрудников ОПБ известно в общих чертах, потому что официальные лица МВД, по понятным причинам, на эту тему предпочитают не распространяться. Как пишет советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, даже полицейские подразделения ОСБ в службу «наружки» не имеют права соваться, настолько она закрыта. Говорят, что эти сотрудники МВД засекречены так, что и большинство коллег не знают об их существовании. Опбшникам не выдают на руки служебных удостоверений, оружия, часто они вообще числятся на «левых» гражданских должностях. В обязанности «наружника» входят слежка как за полицейскими, так и за гражданскими лицами, сбор информации о нем с использованием всех имеющихся в наличии баз данных, по необходимости ведение скрытой фото-видеозаписи.

Скандалы, связанные с ОПБ

Два года назад на интернет-портале «LifeNews» сообщалось о задержании офицера московского главка ОПБ, взятого сотрудниками подразделения полиции собственной безопасности и ФСБ с поличным – «наружник» пообещал находившемуся под следствием коммерсанту «решить вопрос» о закрытии дела за определенную мзду (13 миллионов рублей). Вместе с этим майором задержали и его подельника.

«Лайф Ньюс» писал, что прежде сотрудников секретного подразделения не уличали в совершении подобных преступлений. Но это было далеко не так – в 2002 году в Воронеже оперативники ФСБ задержали еще более крупную рыбу ОПБ – заместителя начальника этого подразделения городского УМВД – тот продавал преступникам секретные сведения из ведомственной базы данных.Однако самым громким скандалом в ОПБ стала история, после которой уволили начальника этой службы генерал-полковника Балбашова и еще свыше 10 представителей генералитета полиции.

Незаконно проникали в частную жизнь

Как писал А. Хинштейн в своем расследовании, опубликованном в «МК» летом 2010 года, в ОПГ, задержанном тогда оперативниками ФСБ, входили 16 сотрудников оперативно-поискового бюро, бывших и отставных (половина на половину). Преступная группа была задержана чекистами в одном из районов столицы в начале февраля того же года. Бывших и действующих полицейских обвиняли в незаконном проникновении в частную жизнь граждан.

По оперативным данным, некий бизнесмен заказал «наружникам» слежку и прослушку телефонов москвички. Стоило это все для коммерсанта в сумму более миллиона рублей (все эта акция проходила под контролем чекистов, передаваемые деньги метили спецсоставом). «Наружники» следили за возлюбленной богача, а за ними самими тем временем присматривали сотрудники ФСБ. В процессе наблюдения были задействованы милицейские секретные базы данных, преступники пользовались рациями, служебной спецтехникой, собранные данные они накапливали и систематизировали в нескольких ноутбуках.

Происшедшее вскрыло многочисленные нарушения в организации деятельности подразделения ОПБ, позволившие действовать преступной группе и спровоцировало большой ведомственный скандал.