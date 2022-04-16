Почему Франция выходила из НАТО и вернулась

Текущая политическая ситуация вызвала взрывной интерес к истории. Многим стало любопытно изучить историю развития взаимоотношений между странами. "Рамблер" расскажет, почему Франция выходила из НАТО и потом вернулась.

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В 1966 году французский президент Шарль де Голь принял решение вывести Францию из состава объединенного военного командования НАТО, это вызвало шок среди других участников коалиции.

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Напомним, что сам Североатлантический Альянс был основан из-за опасений ядерной войны. А Франция была той страной, на военных соглашениях с которой НАТО было основано. Поэтому выход из союза создал риск прекращения его существования

"Франция полна решимости восстановить на всей своей территории полное осуществление своего суверенитета, в настоящее время ослабленного постоянным присутствием военных элементов союзников или использованием ее воздушного пространства; прекратить свое участие в объединенных командованиях; и больше не предоставлять свои силы в распоряжение из НАТО", - сообщил президент

На протяжении многих лет Франция вступала в конфликт почти со всеми своими союзниками по НАТО, особенно с Соединенными Штатами и Великобританией.

Президент Франции Шарль де Голль все еще возмущался тем, что США отказали ему в помощи во время Суэцкого кризиса 1956 года. А также он ценил военную независимость Франции, что противоречило участию в Альянсе.

Поэтому де Голль начал медленно сокращать участие Франции в НАТО. Он вывел Францию из состава средиземноморского флота и отказался хранить на французской земле ядерное оружие из других стран.

Ситуация достигла точки кипения к 1963 году, когда США и Франция не нашли согласия при создании ядерного флота стран НАТО в Северной Атлантике. Де Голль и его военные планировали создать собственный североатлантический ядерный флот и в результате отказались от участия Франции.

Через три года президент Франции объявил, что выходит из объединенной военной структуры и что все иностранные войска должны покинуть Францию. Но Альянс продолжал существовать.

При этом Франция не вышла из политического альянса НАТО и сделала закулисные заверения Соединенным Штатам — соглашения Лемницера-Эйлле, — что она поддержит НАТО в случае ядерной войны в Европе.

Франции потребовалось 43 года, чтобы изменить курс. К тому времени, когда Николя Саркози объявил, что Франция присоединится к военной составляющей НАТО в 2009 году, СССР больше не существовало, холодная война закончилась, и Франция участвовала в миротворческих операциях НАТО на Балканах и в Афганистане.