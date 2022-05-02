Как выглядит ящерица, которая дразнится во время атаки

Северный сцинк – небольшая ящерица, обитающая в основном на севере Австралии. В ее неприметной внешности есть изюминка, отличающая сцинка от собратьев. Это синий язык. Как ящерица превратила свою особенность в оружие – читайте в материале “Рамблера”.

С тем, как у сцинков появился синий язык, связана легенда. Жил некогда старец. И была у него ящерица тиликва. Она была ручной, и вместе они путешествовали по Австралии. Но однажды старик заболел. Помочь ему могло лишь лекарство из чернил морской каракатицы. Храбрая ящерица отправилась в путь, к океану, чтобы добыть нужный ингредиент.

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Множество трудностей и опасностей было на пути сцинка. Но ему удалось добыть чернила. Он боялся потерять добытый ингредиент и потому нес его во рту. Пока тиликва брел по пустыне, его лапы совсем стерлись и стали короткими. Но он и не думал останавливаться, ведь жизнь его друга угасала с каждым днем. Сцинк спас старика. Но синий язык, окрашенный чернилами, и короткие лапы у этой ящерки так и остались на веки вечные.

Ярко-синий язык северный сцинк использует в момент атаки. Этот малыш широко раскрывает пасть и показывает язычок нападающим (птицам, змеям, варанам, лисам). Однако исследователи до конца не могли понять, как именно должен работать этот механизм защиты. Возникло предположение, что животные, восприимчивые к ультрафиолету, пугаются языка сцинка. Его решили проверить.

Биологи из Университета Макиари (Австралия) провели эксперимент. Сначала они выяснили с помощью портативного спектрометра, что у сцинков язык не просто синий. Он различим и в ультрафиолетовом диапазоне.

Далее ученые наблюдали за тем, как подопытные сцинки реагируют на атаки хищников. Они использовали муляжи разных хищников, которые пододвигали к ящерицам. Исследователи фиксировали поведение сцинков в момент потенциальной опасности. Если атака была стремительной, то ящерицы полностью высовывали язык. В противном случае преждевременная демонстрация “оружия” может нарушить маскировку. А запоздалая – навлечь риск для жизни.