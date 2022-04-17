Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
3 часа назад

Слишком дружелюбную тюлениху пришлось отучать от общения с людьми

Дарья Амосова

Дружелюбную тюлениху по кличке Мята пришлось отучать от общения с людьми. Так зоозащитники пытаются привить самке животного самостоятельность. О трогательном случае рассказало издание Daily Mail.

Слишком дружелюбную тюлениху отучают от общения с людьми
Фото: unsplash.comunsplash.com

Самка тюленя по кличке Мята часто появлялась вблизи залива Плимут-Саунд в графстве Дэвоншир на юго-западе Англии. Дружелюбное животное привлекало туристов и превратилось в местную «достопримечательность». Туристы регулярно подкармливали животное, не в силах отказать. Увы, это плохо сказалось на тюленихе: Мята перестала добывать пищу, как это делают дикие сородичи, и стала зависеть от людей.

Однажды Мята уже проходила реабилитацию, чтобы стать более самостоятельным тюленем, отмечают представители Королевского общества защиты животных. Тогда Мята чуть не попала под машину, выбравшись на проезжую часть в поисках еды.

Тюлениху вернули в естественную среду обитания после реабилитации, но ее снова начали подкармливать туристы, и усилия пошли насмарку. Теперь тюлениха проходит второй курс реабилитации. После этого животное перевезут в отдаленный район Шотландии.

Ранее «Рамблер» писал, как побывать на Камчатке и увидеть тюленей своими глазами.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители