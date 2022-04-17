Слишком дружелюбную тюлениху отучают от общения с людьми

Дружелюбную тюлениху по кличке Мята пришлось отучать от общения с людьми. Так зоозащитники пытаются привить самке животного самостоятельность. О трогательном случае рассказало издание Daily Mail.

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Самка тюленя по кличке Мята часто появлялась вблизи залива Плимут-Саунд в графстве Дэвоншир на юго-западе Англии. Дружелюбное животное привлекало туристов и превратилось в местную «достопримечательность». Туристы регулярно подкармливали животное, не в силах отказать. Увы, это плохо сказалось на тюленихе: Мята перестала добывать пищу, как это делают дикие сородичи, и стала зависеть от людей.

Однажды Мята уже проходила реабилитацию, чтобы стать более самостоятельным тюленем, отмечают представители Королевского общества защиты животных. Тогда Мята чуть не попала под машину, выбравшись на проезжую часть в поисках еды.

Тюлениху вернули в естественную среду обитания после реабилитации, но ее снова начали подкармливать туристы, и усилия пошли насмарку. Теперь тюлениха проходит второй курс реабилитации. После этого животное перевезут в отдаленный район Шотландии.