Ученые выяснили, что пчелы не могут летать над зеркалами

Команда французских исследователей установила в ходе экспериментов, что медоносные пчелы не способны адекватно выбирать высоту полета, когда находятся над поверхностью зеркала.
Для проекта использовали прямоугольный 220-сантиметровый тоннель, смонтированный на открытом пространстве, при этом к его потолку и полу были прикреплены зеркала с возможностью их скрытия и превращения в обыкновенные стенки.
При полностью закрытых зеркалах насекомые нормально пересекали тоннель, за что награждались сладким лакомством.
При зеркальном потолке также не возникли какие-либо трудности. А вот с зеркальным полом уже появились проблемы. Сначала пчела летела как обычно, однако спустя 0,4 метра насекомое начинало терять высоту до полного столкновения с полом.
Если же открыть зеркала одновременно и на потолке, и на полу, то для падения пчелы достаточно и вовсе 8 сантиметров полета.
Скорее всего, причина похожа на пространственную дезориентацию, характерную порой и для профессиональных летчиков. Людям в такой ситуации помогает аппаратура. А вот плодовые мушки обходятся без визуального наблюдения поверхности внизу и способны летать меж зеркалами нормально.