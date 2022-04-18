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1 час назад

Бывший бариста раскрыл способ мести грубым клиентам

Lenta.ru

Пользователь Reddit, в прошлом работавший в Starbucks, раскрыл свой способ мести грубым клиентам. Об этом сообщает The Sun.

Бывший бариста раскрыл способ мести грубым клиентам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В сабреддите, посвященном сети кофеен Starbucks, бывший бариста признался, что в отместку подавал кофе без кофеина и не приносил за это извинения, если посетитель кофейни вел себя неуважительно или жаловался по пустякам.

Другие бариста рассказали в комментариях, что поступали так же. Один из пользователей форума вспомнил, как однажды подал посетительнице безкофеиновый напиток из-за ее чрезмерной дотошности.

«Последней каплей после восьмичасовой смены стали ее слова, что обезжиренное и нежирное молоко — это разные вещи. Она хотела убедиться, что я использую обезжиренное», — рассказал он.

Другие пользователи раскритиковали бариста за их поступки. Один из комментаторов написал:

«Из-за такого рода вещей приходится беспокоиться о том, что я получаю не то, что заказываю».

Другой сказал, что читать о таком «противно».

Ранее сообщалось, что сотрудник британского супермаркета Акафи Али пожаловался на самую раздражающую повадку покупателей. Он недоволен, что они приходят до открытия магазина.

Истории,Starbucks,
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